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Austria Viena W x Bayern de Munique: horário do jogo
O Austria Viena W enfrenta o Bayern de Munique pela Champions League Feminina. O jogo coloca frente a frente o último colocado e um dos principais clubes do grupo.
O Austria Viena ainda não venceu após quatro jogos. As jogadoras da Baixa Áustria perderam por 3 a 1 para o Benfica na última partida e ainda não somaram pontos na fase de grupos.
O Bayern de Munique chega em boa fase. A equipe venceu seus últimos quatro jogos oficiais e entra neste duelo internacional embalada pelo desempenho na Bundesliga.
Dois resultados chamam a atenção: o Bayern venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 fora de casa e, mais recentemente, bateu o Wolfsburg por 4 a 1. As vitórias destacam a qualidade do elenco comandado por José Barcala.
O Austria Viena busca conquistar seu primeiro ponto nesta fase de grupos. O técnico Stefan Kenesei terá de preparar sua equipe para enfrentar um adversário muito melhor colocado.
A partida será transmitida pelo ZDF e pelo Disney+. Confira abaixo todas as informações sobre a transmissão e o horário do jogo.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Austria Viena W e Bayern de Munique?
O Austria Viena W chega com um retrospecto fraco nos últimos cinco jogos oficiais: uma vitória, um empate e três derrotas. A única derrota recente foi por 3 a 1 para o Benfica; antes, a equipe havia perdido por 4 a 1 para a Juventus. Ao todo, o Austria Viena marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos. Apenas a partida das eliminatórias contra o Brann, vencida por 4 a 0, foi um triunfo convincente.
O Bayern de Munique vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Wolfsburg por 4 a 1 na Bundesliga. Antes, derrotou o Paris Saint-Germain por 2 a 1 fora de casa na Champions League Feminina. Nesse período, o Bayern marcou dez gols e sofreu apenas seis. O único empate foi por 2 a 2 contra o Real Madrid Femenino.
Austria Viena W x Bayern de Munique: escalações
Prováveis escalações de Austria Wien x Bayern Munich
Técnico
- S. Kenesei
Austria Viena W x Bayern de Munique: fase recente
Austria Viena W x Bayern de Munique: histórico de confrontos diretos
Austria Viena W x Bayern de Munique: classificação
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|-7
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D
D
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|2
|1
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|-4
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D
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|16
|-9
|3
D
V
D
D
|16
|4
|0
|2
|2
|5
|11
|-6
|2
D
E
E
D
|17
|4
|0
|2
|2
|2
|11
|-9
|2
E
D
D
E
|18
|4
|0
|1
|3
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|9
|-6
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D
D
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