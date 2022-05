Australiano relata ameaças de morte após se assumir gay, mas diz: "Não me arrependo"

Vindo de uma família unida com ascendência italiana e maltesa, Josh Cavallo apoiou-se fortemente nos quatro meses desde que um vídeo postado nas redes sociais o tornou um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo.

O lateral-esquerdo do Adelaide United, de 22 anos, através de um vídeo postado nas contas dele e do clube, se assumiu gay para o mundo em 27 de outubro do ano passado, tornando-se o único jogador masculino atualmente ativo em uma liga de alto nível a fazer isso.

Empurrado para os holofotes intensos de se tornar um modelo da noite para o dia por muito mais do que ele faz em campo, a família de Cavallo, sediada em Melbourne, inicialmente não conseguiu apoiá-lo pessoalmente devido às duras restrições de coronavírus da Austrália.

Apesar disso, Cavallo – um personagem entusiasmado e instantaneamente simpático que fala abertamente sobre sua carreira e história de vida únicas. Até agora – diz que não poderia ter dado um passo tão importante sem eles.

Falando exclusivamente à GOAL via vídeo da Austrália, Cavallo disse: "Falamos o tempo todo em videochamadas e por telefone, e eles foram incríveis. Especialmente meu irmão Christian - ele tem sido uma arma absoluta para me apoiar".

Cavallo também está encantado com a demonstração de amor e carinho que recebeu de todo o mundo do futebol desde que se assumiu.

No entanto, também houve um lado sombrio, com abuso homofóbico tanto nos estádios quanto nas mídias sociais.

Quando o Adelaide United enfrentou o rival Melbourne Victory na A-League em 8 de janeiro, Cavallo foi alvo de insultos e cantos homofóbicos durante o jogo.

A Victory foi posteriormente multada em US $ 5.000 AUD (cerca de 17 mil reais), com a Football Australia dizendo que o dinheiro será usado para “investir ainda mais em iniciativas de conscientização e educação LGBTQ + no esporte.

O abuso continuou online, com Cavallo submetido a ameaças de morte que estão sendo investigadas pela polícia.

Isso levou o jovem a postar uma mensagem emocional nas mídias sociais, pedindo o fim do abuso e que as plataformas online fizessem mais para acabar com isso.

Mas em vez de procurar Victory ou qualquer grupo de torcedores para ser arrastado sobre as brasas, ele sente que o único caminho é o futebol como um todo.

Ele diz: "Na época, fiquei decepcionado, mas agora vejo isso como um momento de aprendizado para todos crescerem. Como atleta profissional, não importa em que esporte você esteja, isso afeta você, afeta você e não é uma sensação agradável.

Mas eu quero criar consciência e mostrar que não é certo fazer isso, não importa de onde você vem ou quais são suas crenças.

Temos crianças nesses jogos, temos famílias, então queremos torná-lo um ambiente respeitável para todos.

No esporte, se você cometer erros em campo como indivíduo, se errar um gol, um desarme ou um cruzamento, receberá comentários negativos nas redes sociais. Eu trato isso de maneira diferente”.

"Tenho sorte, tenho apoio ao meu redor, mas para a pessoa que não tem isso e recebe esse abuso, pode machucá-la muito mais, e eu queria criar essa consciência.

Instagram, Facebook, Twitter ou qualquer outra coisa precisa estar ciente disso, porque algumas pessoas podem não ser fortes o suficiente e isso pode ter consequências graves.

Através de tudo isso veio alguma positividade - o Melbourne Victory foi multado e doaram para causas LGBT, o que é um passo incrível no futebol australiano.

Para mim, não se tratava de punição, era sobre mostrar como essas coisas ainda acontecem em 2022.

Quando eu saí, as pessoas perguntaram, por que ele tem que anunciar isso? Essas situações explicam por que ainda é importante.

Crescendo, eu não tinha aquele modelo gay, alguém para quem olhar e dizer: 'Ele faz o que ama e é capaz de ser ele mesmo.' Essa é a representação que quero ser para as gerações futuras.

Não importa de onde você vem, quem você ama ou no que você acredita, desde que você seja feliz e faça o que ama, isso é o mais importante.

E você ainda pode ter uma carreira de muito sucesso sendo você mesmo - acho que sou um excelente exemplo disso.

O assunto sobre se as empresas de mídia social devem exigir identidade para que uma conta seja criada tem sido debatido por muito tempo, especialmente à sombra de jogadores de futebol recebendo níveis crescentes de abuso racista, sexista e homofóbico online”.

Para Cavallo, não há debate.

Ele diz: "Para uma plataforma enorme como Instagram ou Facebook, é preciso haver um sistema em que uma conta tenha alguma forma de identificação.

Você tem que vinculá-lo a um endereço ou ser rastreável à sua identidade de alguma forma, então você não pode simplesmente ter contas fraudulentas com um ou dois seguidores deixando comentários desagradáveis.

Se as plataformas tiverem processos de verificação, teremos menos abusos. No mundo real, as pessoas não diriam esses comentários online se estivessem cara a cara."

A comunidade australiana de futebol como um todo, e especialmente o Adelaide United, apoiou o Cavallo, com o show mais oficial até agora chegando com a realização dos primeiros jogos oficiais da A-League Pride, o equivalente ao Rainbow Laces no Reino Unido.

Para Cavallo, é uma confirmação pública do que ele já sabe sobre o quanto Adelaide o apoiou, o que ele descobriu quando informou seus companheiros de equipe sobre o vídeo que estava prestes a apresentar em 27 de outubro de 2021.

Ele cita: "Vinte minutos antes de eu apertar o botão do post, eu estava no vestiário com todos os meus companheiros de equipe e treinadores. Eu estava muito nervoso, meu coração estava batendo tão rápido quando eu anunciei.

Foi tão emocionante, algo que vou lembrar pelo resto da minha vida. Todos me deram um grande abraço e disseram: 'Estamos tão orgulhosos que você pode nos dizer quem você realmente é.

O que mais me surpreendeu foi que, 30 segundos depois de fazer esse anúncio, eu e os meninos voltamos a falar de futebol e tudo voltou ao normal.

Isso era exatamente o que eu queria, apenas ser aceito por quem eu era e não ser tratado de forma diferente."

Como ser um jogador gay tantas vezes enquadrado na mídia do futebol como fonte de angústia e sigilo, com histórias de tablóides espalhando sussurros chineses em meio a fotos em silhueta, e ex-jogadores e especialistas proeminentes lamentando a falta de um jogador de futebol da Premier League e se perguntando quem poderia Seja, Cavallo relembra os meses desde que revelou sua verdade ao mundo – e sente apenas felicidade.

"Foi fenomenal, honestamente parece um sonho tornado realidade", diz ele. "A partir daquele momento em que cliquei no botão de postagem em 27 de outubro, não consigo explicar o quanto isso me deixou feliz.

O apoio que recebi da minha família, meus companheiros de equipe, meus colegas, meus amigos e em todo o mundo foi simplesmente fenomenal, e me fez pensar por que eu estava escondendo isso por tanto tempo.

Foi um grande alívio, demorou muito e eu não poderia estar mais orgulhoso. Até hoje, não me arrependo de postar e anunciar quem eu sou para o mundo."

Outros jogadores de futebol que se assumiram enquanto jogavam, como o ex-jogador da MLS Collin Martin, disseram que as pressões de jogar enquanto se concentram em ser as coisas mais raras no futebol masculino – abertamente LGBT +, afetaram negativamente suas performances.

No entanto, não foi um problema para Cavallo, que sente que agora está jogando com menos pressão do que nunca.

Dado que ele não está mais lutando internamente com sua sexualidade, ele pode colocar mais energia em seu futebol.

"Definitivamente", diz ele, quando perguntado se a pressão adicional o impactou como jogador de futebol. "Antes de sair, contei aos meus dois treinadores, e isso foi um peso enorme fora dos meus ombros.

Agora o mundo inteiro sabe? Não consigo explicar como me sinto bem e como sou livre em campo.

Então, agora é importante que eu possa me concentrar em ser Josh Cavallo, o jogador de futebol. É assim que eu quero ser conhecido, não como Josh Cavallo, o jogador de futebol gay. Ser gay é apenas uma parte da minha vida, foi meu talento que me conquistou.

Às vezes pode ser avassalador, mas aguentei com calma. É realmente uma loucura, às vezes, quando jogo, vejo os dois torcedores torcendo por mim, os torcedores da oposição querendo fotos depois do jogo.

Há algo realmente especial e me dá confiança para crescer ainda mais. Há um zumbido dentro de mim que me faz querer continuar impressionando e crescer para melhor. Esta é uma oportunidade fantástica."

Cavallo está abraçando seu novo status como modelo para jovens jogadores, sejam LGBT ou não, algo que lhe faltava enquanto crescia.

Ele concorda com seu amigo Thomas Beattie, que disse à GOAL que a falta de educação e apoio para os jogadores da academia que podem estar lutando com sua sexualidade levou muitos a desistirem do jogo, ou no caso de Beattie, lutando com sua saúde mental durante todo o tempo.

Cavallo quer ser o máximo possível de modelo visível – e está feliz em ver algumas mudanças já acontecerem como resultado.

"Crescendo, eu não tinha alguém que eu pudesse admirar, ou encontrar qualquer aceitação em qualquer lugar para dizer que estava tudo bem ser gay e jogar futebol", diz ele.

"O que realmente tocou meu coração foi quando eu saí, meu antigo time júnior, Brighton Soccer Club em Melbourne, estendeu a mão e disse que em minha homenagem, nas mangas de sua camisa eles terão um logotipo Proud 2 Play (é um grupo que promove a inclusão LGBT+ no esporte australiano).

"Isso é fenomenal - qualquer time que o Brighton jogue, as crianças verão isso e saberão que é um lugar seguro para serem eles mesmos. Mais clubes precisam fazer isso.

Não sabemos se o próximo grande talento foi afastado do jogo porque não se encaixa. Eu gostaria que nos meus dias de futebol juvenil, eu tivesse algo assim".

Esse sentimento de exclusão, de nem sempre se sentir querido no esporte que ama, levou Cavallo a ser um defensor vocal dos transgêneros, incluindo uma resposta curta, mas brutal, à Aliança LGB trans-excludente quando eles tentaram parabenizá-lo por seu público anúncio.

A única vez que o sorriso permanente de Cavallo cai durante nossa conversa é quando discutimos pessoas trans participando de esportes.

Ele é firme em seu apoio e acolhe pessoas trans que competem em esportes correspondentes ao seu gênero até o nível mais alto.

"Eu sei como é estar de fora, não me encaixar. Eu sei que agora tenho uma plataforma poderosa nas mídias sociais... então foi muito importante para mim dizer algo assim (seu tweet pró-trans)," ele diz.

"Não sou apenas pela comunidade gay, sou pela comunidade trans, sou contra o racismo, sou por todos, porque essa exclusão não está ativa.

É 2022 e ainda estamos lutando para que os gays sejam aceitos no futebol. Não é diferente para os transgêneros para mim: se alguém é realmente talentoso em um esporte, não importa de onde vem, temos que ser muito acolhedora e inclusiva.

Coisas como aquele distintivo na manga, que ajuda as pessoas que podem se sentir isoladas do mundo e sentem que não se encaixam.

Em 10 ou 15 anos, nem precisaremos ter essa conversa, pode haver pessoas trans jogando nas principais ligas do mundo - isso não deve ser um problema.

Somos todos humanos neste planeta e merecemos ser tratados igualmente.

O tema mais discutido sobre pessoas LGBT e futebol foi a Copa do Mundo do Qatar no final deste ano. A homossexualidade é ilegal no estado, com pena de até três anos de prisão.

Cavallo, desde que se assumiu, conversou com os organizadores e falou publicamente sobre as garantias que recebeu em relação à segurança das pessoas LGBT que viajam para assistir, relatar ou jogar no torneio.

Me preocupou, vendo que a Copa do Mundo é em um país que não aprova a comunidade LGBT", diz ele.

"Isso me fez pensar se minha vida é mais importante do que fazer algo realmente bom na minha carreira no futebol.

Mas a comunidade da Copa do Mundo do Catar, eles me receberam muito bem, este será um espaço seguro, você não será tratado de maneira diferente.

Quero manter minha mensagem poderosa, que defendo minha comunidade LGBT e quero o melhor para todos. E se tiver a chance de representar os Socceroos, estarei lá, não há dúvida."

Terminar 2022 em uma Copa do Mundo concluiria uma incrível jornada de um ano para Cavallo, mas há um longo caminho a percorrer antes disso.

Ele vai, como tem feito ao longo de sua carreira e especialmente desde outubro passado, seguir em frente.

"Tenho apenas 22 anos, vou cometer erros ao longo do caminho. Estou aprendendo à medida que ando”, concluiu o atleta.