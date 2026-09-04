Os estrangeiros do Al-Ahli saudita fizeram história ao conquistar um feito inédito havia 17 anos, durante o confronto contra o Al-Riyadh no Roshn Saudi League.
O Al-Ahli recebeu o Al-Riyadh nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela quinta rodada do Roshn Saudi League.
O primeiro tempo da partida terminou com o Al-Ahli em vantagem por 3 a 0, com gols do atacante inglês Ivan Toney, do meio-campista armênio Edward Sabertsyan e do ponta português Francisco Trincão.
Segundo a rede de estatísticas "Opta", esta é a primeira vez que o Al-Ahli consegue encerrar o primeiro tempo marcando 3 gols por três jogadores estrangeiros diferentes desde a temporada 2009-2010.
O primeiro gol, marcado por Ivan Toney, trouxe outro feito para o atacante inglês, já que foi o décimo pênalti que ele converteu pelo clube em 2026 no Roshn Saudi League, de um total de 11 cobrados, segundo a mesma rede.
De modo geral, Toney bateu 32 pênaltis desde sua chegada ao Al-Ahli no verão de 2024, convertendo 30 deles e desperdiçando apenas dois.