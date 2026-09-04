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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Ausente por 17 anos: Ivan Toney lidera os estrangeiros do Al-Ahli a um feito extraordinário na Roshan

Al-Ahli x Al-Riyadh
Al-Ahli
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
I. Toney
Arábia Saudita
England

O "Al-Raqi" impôs seu domínio sobre Riade

Os estrangeiros do Al-Ahli saudita fizeram história ao conquistar um feito inédito havia 17 anos, durante o confronto contra o Al-Riyadh no Roshn Saudi League.

O Al-Ahli recebeu o Al-Riyadh nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela quinta rodada do Roshn Saudi League.

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O primeiro tempo da partida terminou com o Al-Ahli em vantagem por 3 a 0, com gols do atacante inglês Ivan Toney, do meio-campista armênio Edward Sabertsyan e do ponta português Francisco Trincão.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", esta é a primeira vez que o Al-Ahli consegue encerrar o primeiro tempo marcando 3 gols por três jogadores estrangeiros diferentes desde a temporada 2009-2010.

Campeonato Saudita
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Al-Khaleej
ALK
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Al-Riyadh
ALR
Campeonato Saudita
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Al Qadsiah
ALQ
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

O primeiro gol, marcado por Ivan Toney, trouxe outro feito para o atacante inglês, já que foi o décimo pênalti que ele converteu pelo clube em 2026 no Roshn Saudi League, de um total de 11 cobrados, segundo a mesma rede.

De modo geral, Toney bateu 32 pênaltis desde sua chegada ao Al-Ahli no verão de 2024, convertendo 30 deles e desperdiçando apenas dois.

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