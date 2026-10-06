Ausência surpreendente: o Al-Nassr boicotou o Campeonato Saudita de propósito?

O clube Al Nassr provocou polêmica no futebol saudita após sua ausência na reunião da assembleia geral da Liga Roshn.

A assembleia geral da Liga Saudita realizou uma reunião com os clubes na tarde desta terça-feira, para discutir algumas alterações que podem ocorrer no próximo período.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o clube Al Nassr ficou ausente da votação das decisões apresentadas para discussão nessa reunião, apesar de ser a primeira reunião da assembleia geral em mais de dois anos.

Isso ocorreu devido à ausência do presidente do conselho de administração do Al Nassr, bem como do diretor-executivo, já que o único a comparecer à reunião foi Saeed Abu Dahesh, responsável pela mídia do clube da capital, que não está habilitado a votar segundo os regulamentos da liga.

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Isso acontece num momento em que os clubes Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli enviaram seus diretores-executivos, além dos demais clubes da Liga Roshn Saudita, com exceção do clube Al Khaleej, que não enviou nenhum representante.

A sessão contou com a votação de algumas decisões importantes, entre elas, em primeiro lugar, a adoção do critério de competência para a escolha do presidente da Liga Saudita no próximo período, com a eliminação da cláusula que exigia a posse de experiência não inferior a 5 anos.

Vale lembrar que a assembleia geral da Liga Saudita não se reunia há mais de dois anos, mais precisamente desde setembro de 2024.