Compartilhar Siga GOAL no Google

Kiernan Dewsbury-Hall deveria estar decepcionado por ficar fora da convocação mais recente da Inglaterra, disse à GOAL o ex-jogador do Everton Richard Dunne. Após uma passagem “estranha” pelo Chelsea, o meia mostrou ter nível para a Premier League e para o futebol de seleções. O jogador de 28 anos tem se destacado pelo Everton nesta temporada.

Publicidade

De East Midlands a Merseyside

Ele se transferiu para Merseyside no verão de 2025, em uma negociação na qual teriam sido pagos £ 29 milhões (US$ 38 milhões) . Naquele momento, poucos sabiam o que esperar, já que sua evolução havia perdido um pouco de força depois de ele se firmar no time principal do Leicester.

Ainda assim, marcou oito gols em sua primeira temporada pelo Everton, além de levar energia de sobra ao meio-campo de David Moyes. Essas qualidades continuaram em evidência em 2026-27.

O que Dewsbury-Hall oferece ao Everton

Dewsbury-Hall frequentemente impulsiona o Everton com sua capacidade de conduzir a bola, mas é igualmente eficiente na recuperação da posse e na escolha dos companheiros para passes precisos e no momento certo.

Depois que ele se tornou peça fundamental do Everton, muitos passaram a defender que deveria receber sua primeira convocação para a seleção . Thomas Tuchel certamente sabe o que o jogador natural de Nottingham vem fazendo.

Publicidade Publicidade

Não houve lugar para ele na seleção inglesa para os confrontos da Liga das Nações da Uefa contra Croácia e Espanha, já que outras opções para o meio-campo, incluindo seu companheiro de clube James Garner, foram escolhidas.

Tópicos relacionados

Tuchel não convocou o meia do Everton

Questionado se Dewsbury-Hall merecia ser convocado e se deveria ficar frustrado por ter sido preterido, o ex-zagueiro do Everton Dunne, que falou em parceria com o IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Pelo momento que vive, acho que sim. Ele tem sido um dos melhores jogadores do Everton.

“O Everton está claramente indo muito bem, entre os seis ou sete primeiros da Premier League. Ele tem sido uma força motriz da equipe. Acho que pode ficar decepcionado, mas também é preciso ser realista quanto ao status dos outros jogadores e ao momento que vivem.

Publicidade

“A Inglaterra tem talvez dez opções para o meio-campo que são jogadores de £ 100 milhões. São simplesmente extraordinários. O fato de Dewsbury-Hall estar chegando a uma categoria em que as pessoas mencionam seu nome ao lado das opções da Inglaterra para o meio-campo é prova de suas atuações nesta temporada.”

A passagem difícil por Stamford Bridge

Dewsbury-Hall percorreu um longo caminho em relativamente pouco tempo. Em sua única temporada em Stamford Bridge, teve um papel secundário, após chegar ao Chelsea por £ 30 milhões (US$ 39 milhões) em 2024 .

Publicidade

Jogou regularmente na campanha vitoriosa da Conference League e participou da conquista do Mundial de Clubes da Fifa, mas teve dificuldade para ganhar minutos na Premier League. Sabia que precisaria de um novo começo em outro lugar se quisesse assumir um papel de destaque.

Questionado sobre o passado, já que a forte concorrência por vagas no oeste de Londres sempre fez a transferência parecer um pouco estranha, e sobre o que o futuro poderia reservar, Dunne, ex-zagueiro da seleção da República da Irlanda, acrescentou: “Acho que a ida da maioria dos jogadores para o Chelsea é estranha e difícil. Nunca é uma história perfeita. Acho que, quando você vai para o Chelsea, sempre há alguma outra coisa. Sempre chega um jogador novo a cada dois meses, então é difícil.

Publicidade

“Mas também é difícil sair do Leicester para um clube grande como o Chelsea. Acho que ir do Leicester para o Everton, onde as expectativas não são tão altas quanto no Chelsea, é mais realista.

“Ele mostrou que essa é a fase de desenvolvimento em que está agora, está melhorando. As pessoas dizem: ‘Bem, ele tem nível para o Chelsea, tem nível para a Inglaterra e provou isso no Everton’. Do meu ponto de vista, se a Inglaterra não o quiser, ficaremos mais do que felizes em recebê-lo na Irlanda!”

Publicidade

Por que Dewsbury-Hall pode representar a Irlanda

Dewsbury-Hall pode representar a Irlanda por sua ascendência familiar, e a seleção irlandesa pode muito bem estar acompanhando sua situação. Se a Inglaterra não o convocar, é provável que outras opções sejam consideradas.

Essa, porém, é uma questão para outro momento. Por enquanto, o foco está inteiramente nos compromissos pelo clube e no retorno do Everton à ação fora de casa contra o Brentford, em 23 de novembro. A equipe de Moyes ocupa atualmente a sexta posição na tabela da Premier League.