Ausência inesperada... Al-Owais causa pânico na Arábia Saudita antes do confronto contra a Espanha

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, causou pânico nas fileiras do “Verde”, antes da tão esperada partida contra a Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita se prepara para enfrentar a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Quatro dias antes da partida, a seleção saudita anunciou a ausência do goleiro Mohammed Al-Owais nos treinos coletivos que a “Verdes” realizou nesta quarta-feira, no estádio Q2, na cidade de Austin, nos Estados Unidos.

A conta oficial da seleção saudita no site “X” informou que Al-Owais limitou-se a continuar seu programa de recuperação sob supervisão da equipe médica, sem participar dos treinos coletivos.

Al-Oweis não foi o único ausente, já que o outro goleiro, Abdulrahman Al-Sanbi, também não participou dos treinos coletivos devido a dores no músculo posterior da coxa.

A ausência de Al-Owais gera preocupação entre a torcida saudita, especialmente após o excelente desempenho que ele apresentou durante o empate em 1 a 1 com o Uruguai, na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos.

O ex-goleiro do Al-Hilal conseguiu defender nove chutes da seleção uruguaia — o maior número na atual edição da Copa do Mundo até o momento —, incluindo quatro chutes de dentro da grande área.

Vale lembrar que todas as seleções do Grupo H — que inclui a Arábia Saudita, a Espanha, o Uruguai e Cabo Verde — somam apenas um ponto, após os dois jogos da primeira rodada terem terminado empatados.