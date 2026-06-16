Ausência importante na seleção argentina... e uma grande surpresa na escalação da Argélia

Lionel Messi, astro da seleção argentina, lidera a escalação de seu país na partida contra a Argélia na madrugada desta quarta-feira, na estreia das duas equipes no Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026, mas Julián Álvarez não estará em campo.

Messi entra como titular na escalação do Tango, dando continuidade à sua participação na Copa do Mundo pela sexta vez consecutiva — um recorde que nenhum outro jogador conseguiu até agora.

No entanto, seu companheiro de equipe Álvarez fica no banco de reservas, já que o técnico Lionel Scaloni considera que o atacante do Atlético de Madrid não está fisicamente pronto para começar a partida.

A escalação completa da Argentina é a seguinte: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Por outro lado, a escalação da seleção argelina trouxe uma grande surpresa do técnico Vladimir Petković, com a exclusão de Riyad Mahrez.

Mahrez foi obrigado a ficar no banco de reservas no início da partida, ao lado de Hossam Aouar.

Por outro lado, o técnico suíço escalou Anis Haj Moussa na equipe titular.

A escalação completa da Argélia foi a seguinte: Luca Zidane, Rafik Belghali, Aissa Mandi, Rami Bensbaïni, Ryan Aït Nouri, Anis Haj Moussa, Hicham Boudou, Nabil Bentaleb, Fares Chaibi, Ibrahim Maza e Amine Jouiri.