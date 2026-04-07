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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ausência de Saka e retorno de Rice... Arteta anuncia a escalação do Arsenal para o jogo contra o Sporting

Sporting x Arsenal
Sporting
Arsenal
Liga dos Campeões
D. Rice
Portugal
England

A escalação oficial do jogo entre Arsenal e o Sporting de Lisboa pela Liga dos Campeões

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar o Sporting de Lisboa, no Estádio José Alvalade, nesta terça-feira à noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Arsenal vem apresentando um desempenho notável na Liga dos Campeões nesta temporada, tendo liderado a fase de grupos com pontuação máxima e vencido o Bayer Leverkusen nas oitavas de final por 3 a 1 no placar agregado.

Já o Sporting de Lisboa terminou a fase de grupos em sétimo lugar, garantindo a classificação direta para as oitavas de final, e conseguiu eliminar o Bodo Glimt, da Noruega, por 5 a 3 no placar agregado, após uma virada histórica na partida de volta.

O Arsenal não contará com Bukayo Saka e Jurrin Timmer na partida de hoje devido a lesões, enquanto o time londrino recuperou os serviços do meio-campista Declan Rice, que se recuperou de uma lesão sofrida na última pausa para jogos internacionais.

Segue abaixo a escalação do Arsenal:

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Campeonato Português
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Sporting crest
Sporting
SCP

Raya – Saliba – White – Gabriel – Odegaard – Giocaris – Trossard – Madueke – Calafiori – Zubimendi – Rice.

Além disso, Roy Borges, técnico do Sporting de Lisboa, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:

Rui Silva, Morita, Pedro Gonçalves, Katamo, Francisco Trincão, Araújo, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, João Simões, Suárez.

Vale lembrar que o vencedor desse confronto enfrentará nas semifinais o vencedor do esperado duelo espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid.


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