Ausência de Saka e retorno de Rice... Arteta anuncia a escalação do Arsenal para o jogo contra o Sporting

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar o Sporting de Lisboa, no Estádio José Alvalade, nesta terça-feira à noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Arsenal vem apresentando um desempenho notável na Liga dos Campeões nesta temporada, tendo liderado a fase de grupos com pontuação máxima e vencido o Bayer Leverkusen nas oitavas de final por 3 a 1 no placar agregado.

Já o Sporting de Lisboa terminou a fase de grupos em sétimo lugar, garantindo a classificação direta para as oitavas de final, e conseguiu eliminar o Bodo Glimt, da Noruega, por 5 a 3 no placar agregado, após uma virada histórica na partida de volta.

O Arsenal não contará com Bukayo Saka e Jurrin Timmer na partida de hoje devido a lesões, enquanto o time londrino recuperou os serviços do meio-campista Declan Rice, que se recuperou de uma lesão sofrida na última pausa para jogos internacionais.

Segue abaixo a escalação do Arsenal:

Raya – Saliba – White – Gabriel – Odegaard – Giocaris – Trossard – Madueke – Calafiori – Zubimendi – Rice.

Além disso, Roy Borges, técnico do Sporting de Lisboa, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:

Rui Silva, Morita, Pedro Gonçalves, Katamo, Francisco Trincão, Araújo, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, João Simões, Suárez.

Vale lembrar que o vencedor desse confronto enfrentará nas semifinais o vencedor do esperado duelo espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid.



