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Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Ausência de peso atinge o Al Ahly antes do desafio asiático contra o Al Wasl

Al-Wasl x Al-Ahli
Al-Wasl
Al-Ahli
Liga dos Campeões da Ásia
E. Mendy
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Senegal
Argélia

O Al-Raqi recebe notícias contraditórias

O Al Ahli da Arábia Saudita enfrenta um novo teste asiático diante do Al Wasl dos Emirados Árabes Unidos, amanhã, segunda-feira, no estádio Zabeel, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, na ausência de seu goleiro senegalês Édouard Mendy, por causa de uma lesão, apesar de o time buscar seguir sua trajetória rumo à manutenção do título pela terceira temporada consecutiva.

O Al Ahli, atual campeão das duas últimas edições, havia iniciado sua campanha na competição com o empate por 1 a 1 diante do Pakhtakor do Uzbequistão.

O jornal saudita "Arriyadiyah" informou que a ausência de Mendy no confronto com o Al Wasl está confirmada, enquanto ele segue seu programa de tratamento e reabilitação na sede do clube, sob a supervisão de Mubarak Al Mutawa, chefe do departamento médico, visando a próxima partida contra o Al Nassr no Campeonato, para a qual se espera que o goleiro esteja apto a atuar.

Em um contexto relacionado, o Al Ahli anunciou a incorporação de seu zagueiro brasileiro Roger Ibañez à delegação do time nos Emirados Árabes Unidos, antes do aguardado confronto diante do Al Wasl.


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