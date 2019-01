Aurier, do Tottenham, é preso por suposta agressão à companheira

Fato aconteceu no sábado (12), um dia antes da partida dos Spurs contra o Manchester United

Serge Aurier, lateral-direito do Tottenham Hotspur, foi preso na noite do último sábado (12) por suspeita de agressão corporal à namorada Hencha Voigt. No dia seguinte o atleta foi liberado por falta de provas, informa o jornal Evening Standart.

O atleta de 26 anos deveria ter feito parte do elenco que foi ao Wembley para encarar o Manchester United. Os Diabos Vermelhos venceram a partida por 1 a 0. Mas por causa do episódio, Aurier não ficou nem no banco de reservas.

Um delegado da polícia de Hertfordshire confirmou que "um homem de 26 anos foi preso por suspeita de agressão corporal. Ele foi solto sem nenhuma ação posterior". Um porta-voz do Tottenham afirmou que o clube está a par do ocorrido e reiterou que Aurier foi "liberado sem nenhuma condenação". Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

Aurier negou a agressão. Não há informações se a polícia continuará a investigar o caso. Histórias de agressões e assédio sexual de jogadores de futebol tem aparecido com mais frequência na mídia.

No próprio sábado, dia do alegado incidente, Hencha postou uma foto em seu Instagram com a filha Necha e Aurier em comemoração aos cinco meses da criança.