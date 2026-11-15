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O meio-campista Ibrahim Maza deve renovar antecipadamente seu contrato com o Bayer Leverkusen, da Bundesliga.

O jornal Bild informa que houve várias rodadas de negociação entre representantes do clube e de Maza e que o jogador de 20 anos já recebeu uma proposta por escrito. Segundo a publicação, a assinatura de Maza pode ocorrer "rapidamente". A expectativa é de que o acordo seja concluído antes do Natal.

O vínculo atual de Maza com o Bayer vai até 2030. O novo contrato deve valer até 2031 e recompensar o salto de evolução do jogador de técnica refinada. Seu salário deve passar dos atuais 2,5 milhões de euros por ano para cerca de quatro milhões de euros. Maza também pode receber um bônus de assinatura de mais quatro milhões de euros.

Um ponto importante para o Leverkusen: o contrato deve continuar sem cláusula de rescisão. Assim, o clube manteria uma posição forte em possíveis negociações por uma transferência no futuro.

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Desde quando Ibrahim Maza joga pelo Bayer Leverkusen?

Maza trocou o Hertha BSC, da segunda divisão, pelo Bayer em 2025, por uma taxa de transferência de doze milhões de euros. No clube, evoluiu muito e, sob o comando do novo técnico Carles Martinez, já é titular e peça importante da equipe. Em 14 partidas nesta temporada, Maza já participou diretamente de oito gols (quatro gols e quatro assistências).

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Seu desempenho também chamou a atenção de clubes de destaque do exterior. Manchester City e FC Barcelona estariam entre os que o observam. Nas últimas semanas, também surgiram rumores de que o PSG, campeão da Liga dos Campeões, considera contratar Maza no inverno. O clube francês procura um substituto para Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma lesão grave.

Getty Images

Sobre essas especulações, Maza disse, durante a cerimônia de entrega da Bola de Ouro, à RTL e à Sky: "É claro que seria um grande sonho poder jogar um dia por um clube tão grande. Acho que todos sabemos o tamanho do Paris, que está entre os melhores clubes do mundo, junto com Real, Barça e Arsenal. E poder jogar por um clube assim é algo pelo qual não só eu trabalho, mas também muitos jogadores de futebol."

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O jogador da seleção principal da Argélia acrescentou que quer "muito ganhar a Liga dos Campeões um dia. Esse é um objetivo, claro. E meu sonho é estar entre os melhores do mundo algum dia e ganhar a Bola de Ouro. É para isso que trabalho". Maza, por sua vez, se sente lisonjeado com as comparações com o ex-astro do Leverkusen Florian Wirtz (FC Liverpool). "Vejo isso de forma positiva, claro. É ótimo que eu tenha, como a maioria diz, coisas parecidas com as do Flo Wirtz. E é claro que é bom ouvir alguém dizer, em referência a um jogador de classe mundial como o Flo: 'Ele tem algo dele.'"