Aumento do câmbio não tira o sono de Marcos Braz: "o Flamengo também vende em euro"

Vice-presidente de futebol também disse que clube fará de tudo, dentro do possível, para manter Jorge Jesus

A alta do euro, que nesta quinta-feira(12) chegou aos R$5,46 reais, tem deixado milhões de brasileiros bem preocupados, mas este não é o caso de Marcos Braz, vice-presidente do futebol do . Questionado se isso pode afetar as negociações do clube, que tem buscado a maioria de seus reforços no mercado europeu, ele foi direto:

"O Flamengo também vende em euro, o Flamengo tem lastros nessa moeda, por seus compromissos. O Flamengo paga em euro, recebe em euro, e com certeza esse lastro está sendo feito com o maior cuidado do mundo. Não é que não me preocupo, mas não é o final do mundo".

O salto da moeda tem impacto direto no Flamengo, não só por compra e venda de jogadores, mas também por Jorge Jesus. O treinador português recebe em euro e está negociando a renovação de contrato que termina em maio. Entre os pedidos, um dos principais é seguir recebendo na moeda europeia.

(Foto: Getty Images)

Com pouco menos de três meses para o término do contrato do treinador, Marcos Braz ressaltou a boa relação com Jorge Jesus, confirmou que a pendência é financeira, se mostrou tranquilo mas e alertou que a diretoria não fará loucuras para manter o comandante.

"A relação com Jorge Jesus é a melhor possível, não tem prazo. São 90 dias ainda aí para resolver. O problema hoje talvez seja financeiro, isso é ótimo, porque ele está satisfeito com o clube, com o elenco, com a estrutura, com tudo. Está faltando essa parte, dentro do possível o Flamengo vai fazer o possível para que ele continue aqui com a gente. Não tem ninguém que queira mais que ele fique do que eu. A gente vai fazer o possível, com responsabilidade".

Por fim, Braz também disse que o Flamengo não mira nenhum outro nome e que fará os esforços possíveis para renovar com Jesus.

"De jeito nenhum. O Flamengo vai pensar em outra situação, quando a gente entender que tenha que pensar, não é o momento. Hoje o momento é fazer todos os esforços possíveis para que o Jorge fique aqui".