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Aumentará o número de clubes na Liga dos Campeões Africana? Motsepe responde

CAF Champions League
Zamalek SC
Al Ahly
Pyramids FC
Egito

Após pedido da Federação Egípcia

Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), respondeu à polémica em curso sobre o aumento do número de clubes na Liga dos Campeões Africana a partir da nova temporada.

O presidente da Federação Egípcia de Futebol, Hany Abo Rida, tinha apresentado nos últimos dias um pedido à Confederação Africana para aumentar o número de clubes na Liga dos Campeões Africana e reservar 3 vagas para os clubes egípcios em vez de duas.

Pelo Egito participam na Liga dos Campeões Africana da nova temporada o Zamalek (campeão do campeonato) e o Pyramids (segundo classificado).

Na conferência de imprensa que realizou esta quarta-feira, Motsepe foi questionado sobre a possibilidade de aumentar o número de clubes na Liga dos Campeões Africana e respondeu: "Quando recebemos qualquer pedido, analisamo-lo com as instâncias superiores e especializadas dentro da CAF".

E acrescentou: "Esta decisão foi ponderada, mas este tipo de decisões tem de obter a aprovação das instâncias superiores, que estão a analisar este dossiê".

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