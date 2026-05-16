Aumentam as preocupações em relação à Copa do Mundo: Frenkie de Jong volta a ficar de fora do FC Barcelona neste fim de semana

Frenkie de Jong voltará a ficar de fora do FC Barcelona neste fim de semana. Foi o que afirmou o técnico Hansi Flick na coletiva de imprensa pré-jogo contra o Real Betis.

“Frenkie não está disponível, ele não se sente bem”, disse Flick brevemente sobre De Jong no sábado. Não está totalmente claro o que exatamente está acontecendo com o meio-campista de 29 anos.

Vários meios de comunicação espanhóis, incluindo o Sport, já haviam noticiado no sábado que De Jong não participou do treino final do campeão nacional. Não está claro se ele realizou um programa individual.

Na última quarta-feira, De Jong também ficou de fora, quando o Barcelona enfrentou o Deportivo Alavés. Os catalães perderam aquele jogo por 1 a 0.

No domingo à noite, o Barcelona, que conquistou o título nacional no último fim de semana, joga em casa contra o Betis na penúltima rodada. Daqui a uma semana, na última rodada, o Barcelona visita o Valencia.

A ausência de De Jong não é uma boa notícia para Ronald Koeman. Daqui a uma semana e meia, o técnico da seleção nacional anunciará sua convocação para a Copa do Mundo.

Para a seleção holandesa, a Copa do Mundo começa em 14 de junho, contra o Japão. Mais tarde, na fase de grupos, os adversários serão também a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (na noite de 25 para 26 de junho).