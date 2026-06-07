Aumentam ainda mais as preocupações com lesões na seleção do Marrocos após o empate contra a Noruega: incerteza quanto a Mazraoui, Salah-Eddine e outros três jogadores

Marrocos e a Noruega empataram em 1 a 1 no domingo, em partida amistosa disputada em Harrison, Nova Jersey. Após o confronto, os marroquinos estarão especialmente preocupados com a condição física de Noussair Mazraoui e Abde Ezzalzouli, que, uma semana antes da estreia na Copa do Mundo, tiveram que sair de campo ainda no primeiro tempo.

Já se sabia antes da partida que Chemsdine Talbi e Nayef Aguerd não participariam do jogo contra a Noruega. Aguerd disputou sua última partida em março e, assim como Talbi, tem como objetivo estar em forma para a estreia na Copa do Mundo contra o Brasil, no dia 14 de junho (00h00).

Anass Salah-Eddine, do PSV, jogou 65 minutos na terça-feira contra Madagascar, mas não constava na escalação de domingo.

As preocupações do técnico Mohamed Ouahbi aumentaram ainda mais no primeiro tempo. Primeiro, o ex-jogador do Ajax Mazraoui saiu de campo, e pouco antes do intervalo Ezzalzouli também teve que abandonar a partida. Por enquanto, não está claro se eles devem temer pela participação na Copa do Mundo.

Com o craque do PSV, Ismael Saibari, no ataque, o Marrocos abriu o placar já aos oito minutos. Abde cruzou da esquerda para Brahim Díaz, cujo chute se mostrou imparável para o goleiro Ørjan Nyland: 1 a 0.

Os marroquinos, que dominavam a partida, sofreram um grande revés aos 30 minutos com a saída de Mazraoui. O lateral-esquerdo parecia sentir dores no braço após uma colisão com um adversário. Youssef Belammari foi seu substituto.

Antes do intervalo, Abde e Achraf Hakimi, entre outros, perderam a chance de ampliar a vantagem, antes que o primeiro tivesse que sair de campo devido a problemas físicos. Também no segundo tempo, o Marrocos foi superior, mas faltou sorte, principalmente ao meio-campista da Roma Neil El Aynaoui.

Os noruegueses, que vinham de uma atuação abaixo do esperado, conseguiram empatar a quinze minutos do fim. Oscar Bobb fez uma excelente jogada pela direita e deu um passe perfeito para Martin Ødegaard, que chutou com precisão no canto curto: 1 a 1.

A Noruega volta à Copa do Mundo em 17 de junho, após 28 anos. O Iraque será o adversário. Em seguida, a equipe do técnico Ståle Solbakken enfrenta o Senegal (23 de junho) e a França (26 de junho).

Além do Brasil, o Marrocos também enfrentará a Escócia (20 de junho) e o Haiti (25 de junho). Os Leões do Atlas fizeram história há quatro anos ao se tornarem o primeiro país africano a chegar às semifinais da Copa do Mundo.