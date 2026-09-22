"Hoje só houve um time que tentou jogar futebol", declarou um Fabian Hürzeler visivelmente irritado no início de março, na coletiva de imprensa após o jogo de sua equipe contra o Arsenal. E o técnico do Brighton & Hove Albion não estava nem um pouco errado em sua análise. Afinal, os Seagulls foram, no duelo com os Gunners, a equipe claramente superior e dominante durante quase toda a partida.

Faltou apenas se recompensar com um gol, razão pela qual o placar ao fim mostrava uma derrota por 1 a 0. Em praticamente todas as estatísticas relevantes, o Brighton levou ampla vantagem sobre os londrinos. A equipe de Hürzeler, porém, não conseguiu transformar as inúmeras chances em algo concreto. Uma jogada individual da estrela do Arsenal Bukayo Saka, favorecida por uma falha grotesca do goleiro do Brighton, Bart Verbruggen, acabou fazendo a diferença e bastou para dar aos Gunners a vitória apertada.

No entanto, Hürzeler não quis se limitar a uma análise fria da partida após o apito final. Com palavras duras, atacou a forma como o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, pensa o futebol e faz seu elenco estelar londrino jogar. Ele enfatizou o quanto isso contrasta com a imagem de um líder da Premier League nominalmente muito superior.

"Eu nunca vou ser um treinador que vai tentar vencer assim. Se eles forem campeões, ninguém vai perguntar como fizeram isso. Dá realmente para sentir que eles fazem de tudo para ganhar", declarou o alemão e acrescentou, em tom de pergunta aos jornalistas presentes: "Se eu perguntasse a todos aqui na sala: 'Vocês realmente gostaram desse jogo de futebol?', talvez uma pessoa levantasse o braço, porque é um grande torcedor do Arsenal. Mas, fora isso, certamente ninguém."

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Brighton e Hürzeler desmontam o Arsenal

Que tipo de futebol Hürzeler gostaria de ver sua equipe jogar já dava para perceber, ao menos em traços iniciais, naquela época. No verão de 2024, o treinador de 33 anos assumiu o comando dos Seagulls e recebeu de imediato dos dirigentes do clube um contrato de longo prazo por cinco anos, cientes de que levaria algum tempo até que sua marca no jogo dentro de campo se consolidasse. Desde então, porém, a evolução constante do Brighton sob o comando do alemão é inegável.

Enquanto no início da passagem de Hürzeler o sistema defensivo ainda se mostrava um claro calcanhar de Aquiles e a equipe acumulava goleadas sofridas diante de adversários tecnicamente superiores, com o tempo o treinador conseguiu cada vez melhor encontrar um equilíbrio funcional entre ataque e defesa.

Como isso pode parecer em uma execução quase impecável dentro de campo, o Arsenal experimentou na própria pele no fim de semana passado, ironicamente. Com um 3 a 0, o Brighton atropelou no Falmer Stadium o líder até então invicto, em uma atuação na qual a equipe de Hürzeler apresentou uma exibição brilhante do ponto de vista técnico e, sobretudo, tático.

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Brighton executa perfeitamente o plano de Fabian Hürzeler

Desde o primeiro minuto, os Seagulls pressionaram os londrinos com uma pressão máxima e agressiva, fazendo com que os Gunners em nenhum momento conseguissem colocar em prática seu jogo baseado em posse de bola e controle. Em alguns momentos, a linha ofensiva do Brighton atacava os defensores do Arsenal já na própria área. Com muita inteligência, a equipe fechava linhas de passe simples, cercava agressivamente em superioridade numérica os jogadores com a bola e, por fim, quando aos Gunners restava apenas o chutão para frente como opção, recuperava rapidamente a posse com posicionamento esperto.

Somente nos primeiros 15 minutos, o goleiro do Arsenal, David Raya, errou três de seus sete passes, porque o Brighton, por um lado, pressionava ativamente o espanhol repetidamente e, por outro, criava superioridade numérica no centro, de modo que muitas vezes ele só tinha como opção um passe lateral para os laterais Jurrien Timber e Riccardo Calafiori, que também estavam bem marcados, ou uma bola sem controle em direção ao círculo central.

O resultado disso foram nove recuperações de bola no terço final, o maior número de um adversário do Arsenal desde o Liverpool, em dezembro de 2023, também com nove. No total, o Brighton já soma 35 recuperações de bola no terço final na atual competição, oito a mais do que o Everton, que aparece em segundo lugar entre todos os times da Premier League nesse quesito.

Hürzeler rasga elogios à sua equipe

"O decisivo foi que cada jogador, ao entrar em um duelo, sempre tinha a sensação de que um companheiro estava atrás dele", afirmou Hürzeler, que elogiou sua equipe de forma enfática pela execução sem erros de seu conceito tático. "Se um jogador fosse superado, o próximo companheiro estava ali. A pergunta é: dá para confiar uns nos outros em campo? Existe confiança mútua? Cada um conhece seu papel nas jogadas de bola parada? Você está sempre alerta e totalmente presente em cada situação e em cada momento do jogo?"

Depois da vitória sobre o Arsenal, o Brighton agora tem o melhor ataque da liga. Após cinco jogos, os Seagulls já somam 16 gols. Na história da Premier League, apenas o Manchester City, na temporada 2022/23, marcou mais nas cinco primeiras rodadas, com 19.

Além disso, a abordagem do técnico do Brighton também tem efeito positivo na defesa. Nos oito jogos oficiais disputados até aqui, o Brighton já saiu sem sofrer gols pela quinta vez. Na temporada passada, a equipe precisou de duas vezes mais tentativas para alcançar a marca de cinco jogos sem ser vazada. "O mais importante é não sofrer gols lá atrás", disse Hürzeler.

Esse fato também mereceu respeito de Arteta. "Já no primeiro lateral", o espanhol percebeu a pressão extrema do Brighton. "Os erros técnicos no nosso próprio campo; não seguimos nenhum dos princípios de jogo que se deve respeitar para sair desse tipo de situação de mano a mano. Ficamos constantemente na defensiva", afirmou Arteta.

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Quais jogadores se destacam especialmente sob o comando de Hürzeler?

Ao longo das últimas janelas de transferências, Hürzeler foi montando aos poucos um time ajustado exatamente ao seu perfil de exigências. Com Chema Andres, contratado junto ao Stuttgart pouco antes do fechamento da janela, por exemplo, o treinador alemão encontrou o tipo de jogador perfeito para recuperar o mais rapidamente possível as bolas longas lançadas a partir da defesa adversária.

Com seus quase dois metros de altura e força nos duelos, o espanhol reúne as condições físicas ideais. Além disso, é suficientemente veloz para garantir a cobertura necessária contra contra-ataques caso a armadilha de pressão mais à frente não se feche a tempo. Também o ex-jogador do Hamburgo Luka Vuskovic, contratado no verão por 55 milhões de euros junto ao Tottenham Hotspur, tornou-se em pouquíssimo tempo um titular absoluto.

Outro componente importante no sistema de Hürzeler é o ex-internacional Pascal Groß, que chegou ao clube do sul da Inglaterra já no inverno passado, depois de perder cada vez mais espaço no Borussia Dortmund. Sob o comando de seu compatriota, o jogador de 35 anos vive uma espécie de segunda juventude nos Seagulls e, de forma totalmente surpreendente, lidera a lista de participações em gols da Premier League após cinco rodadas, à frente de estrelas como Erling Haaland, Florian Wirtz e companhia, com três gols e quatro assistências. Também na vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal, Groß marcou o gol que abriu o placar em 1 a 0, aos 31 minutos, e depois deu a assistência para o gol de Chema que fechou o placar, aos 57.

"Estou me sentindo muito bem, muito confortável. É uma boa mistura de condição física, experiência e do trabalho com Fabian Hürzeler, um treinador que me utiliza de forma que minhas qualidades apareçam", explicou Groß, em entrevista ao kicker, ao apontar os motivos de sua forma impressionante no momento. Atualmente, o time consegue colocar em prática de maneira quase perfeita aquilo que Hürzeler exige. "Alguns dos gols vieram da nossa pressão e das recuperações de bola em zonas altas que surgem dela. No geral, criamos muitas chances", afirmou o meio-campista.

Groß se beneficia sobretudo do fato de ter mais liberdade no jogo ofensivo e de poder interpretar seu papel de forma mais adiantada. "Ele é como um bom vinho. Quanto mais velho fica, melhor ele fica", elogiou Hürzeler. Groß faz "coisas que não dá para medir em campo, mas que vemos diariamente no centro de treinamento. Ele tem a capacidade de criar uma coesão social entre todos os nossos jogadores. Temos tantas nacionalidades e nações diferentes, e ele tem sensibilidade para todas essas dinâmicas".

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Mikel Arteta estende a mão a Fabian Hürzeler pela reconciliação

Também porque no momento tudo vem funcionando tão bem no Brighton, que subiu para a terceira colocação após a terceira vitória, Hürzeler desta vez abriu mão de um discurso inflamado. Ao adversário, ao contrário do que ocorreu no encontro de quase meio ano atrás, havia pouco a reprovar. Afinal, o Arsenal havia jogado exatamente como o plano do alemão pedia e por 90 minutos quase não encontrou meios para reagir ao Brighton de pressão constante.

E assim foi Arteta quem apareceu diante da imprensa após a partida e enterrou de uma vez por todas a "briga" entre os dois treinadores. Diferentemente do último encontro, quando ainda descartou as declarações de Hürzeler com comentários sarcásticos e até as ridicularizou um pouco, o espanhol no sábado só teve apreço e elogios ao colega de profissão.

"Estou aqui para dizer minha opinião, me colocar diante do meu clube e tirar o melhor dos meus jogadores. O que aconteceu já passou. Isso ficou no passado. Tenho um respeito enorme por Fabian e pelo que ele alcançou. O que o Brighton faz como clube sob o comando dele é simplesmente notável", exaltou Arteta.