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Augsburg x Mainz 05: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 10 22 de nov. de 2026 - 09:30 WWK Arena

O Augsburg recebe o Mainz 05 na WWK Arena para um duelo da Bundesliga entre duas equipes que atravessam momentos difíceis por motivos diferentes.

O Augsburg está envolvido na luta contra o rebaixamento e venceu apenas uma das últimas cinco partidas oficiais. A recente derrota por 5 a 2 para o RB Leipzig aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Manuel Baum.

O Mainz 05 também chega a Augsburgo sem embalo. Foram quatro derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo um revés por 4 a 1 diante do Elversberg, fora de casa, e uma eliminação precoce na copa contra o Bochum.

Na tabela da Bundesliga, apenas algumas posições separam as equipes: o Augsburg está em 15º lugar, e o Mainz, em 12º. Os dois precisam de pontos importantes, seja para escapar do rebaixamento, seja para se aproximar do meio da tabela.

Não há favorito claro nesse confronto entre equipes da parte de baixo da tabela. A seguir, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Augsburg e Mainz 05?

O Augsburg chega ao jogo com uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O único triunfo foi por 4 a 2 sobre o Sonnenhof Großaspach, fora de casa, pela Copa da Alemanha. Na partida mais recente, perdeu por 5 a 2 para o RB Leipzig na Bundesliga. Nesse período de cinco jogos, marcou dez gols e sofreu 13.

O Mainz 05 apresenta uma sequência igualmente ruim: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. O único resultado positivo foi o triunfo por 1 a 0 sobre o Schalke 04, fora de casa. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Bayern de Munique. Ao todo, marcou seis gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

Augsburg x Mainz 05: escalações

Augsburg x Mainz 05: momento das equipes

Augsburg x Mainz 05: histórico de confrontos diretos

Augsburg x Mainz 05: tabelas de classificação