Augsburg x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo é válido pela segunda rodada da Bundesliga. A bola rola no sábado, 26, às 10h30 (de Brasília)

Após estrearem com vitória na nova temporada da , e entram em campo na manhã deste sábado (26), às 10h30 (de Brasília), na SGL Arena. A partida terá transmissão ao vivo para o na internet, via OneFootball.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Augsburg x Borussia Dortmund DATA Sábado, 26 de setembro de 2020 LOCAL SGL Arena - Augsburg, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball, na internet. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lucien Favre e seus comandando começaram a temporada 2020/21 com duas vitórias: goleou o Diusburg por 5 a 0, na Copa da , e venceu o na estreia da Bundesliga por 3 a 0.

A aposta para a temporada é em um time mais jovem, com Erling Haaland, Jadon Sancho e Jude Bellingham, mesclando com alguns atletas mais experientes como Marco Reus. O brasileiro Reinier também busca seu espaço no time.

O Augsburg também começou a temporada com 100% nos dois jogos que fez, um pela e outro pela Bundesliga. Iago, jovem brasileiro de 23 anos, começa a campanha do time como titular na lateral-esquerda.

Provável escalação do Augsburg: Gikiewicz; Iago, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger; Vargas, R. Khedira, Gruezo, Caligiuri; Finnbogason e Gregoritsch.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Burki; Akanji, Hummels, Can; Guerreiro, Bellingham, Witsel, Meunier; Reyna, Sancho e Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS

AUGSBURG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht Celle 0 x 7 Augsburg Copa da Alemanha 12 de setembro de 2020 Union Berlin 1 x 3 Augbsurg Bundesliga 19 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Augsburg Bundesliga 4 de outubro de 2020 10h30 (de Brasília) Augbsurg x Bundesliga 17 de outubro de 2020 10h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Duisburg 0 x 5 Borussia Dortmund Copa da Alemanha 14 de setembro de 2020 Borussia Dortmund 3 x Borussia Mönchengladbach Bundesliga 19 de setembro de 2020

Próximas partidas