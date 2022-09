Augsburg x Bayern: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Jogo da sétima rodada do Campeonato Alemão será neste sábado (17); veja como acompanhar na TV e na internet

O Augsburg recebe o Bayern de Munique na manhã deste sábado (17), na WWK Arena, às 10h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Bundesliga O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Apesar de reconhecer que "a parada é dura", o Augsburg entra em campo querendo surpreender o forte rival, para se manter fora da zona de rebaixamento, já que é o 13º colocado, com 6 pontos. A equipe mandante, no entanto, possui uma série de desfalques por lesão.

O Bayern, por sua vez, entra em campo buscando o triunfo para tentar assumir a liderança do Alemão. Os bávaros estão na terceira posição, com 12 pontos. Coman e Sarr são baixas nos visitantes, enquanto Hernandez e Pavard, com problemas musculares, viraram dúvidas para o técnico Nagelsmann.

Escalações:

Escalação do provável Augsburg: Gikiewicz; Bauer, Gouweleeuw, Gumny; Pedersen, Maier, Gruezo, Rexhbecaj, Iago; Demirovic, Berisha.

Escalação do provável Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Mane.

Desfalques

Augsburg

Reece Oxford, Felix Uduokhai, Frederik Winther, Niklas Dorsch, Tobias Strobl e Noah Sarenren Bazee, no departamento médico, desfalcam o time mandante.

Bayern de Munique

Kingsley Coman e Bouna Sarr, machucados, são baixas nos bávaros.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: WWK Arena, Augsburg- ALE