Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

e de Munique se encontram nesta quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), na SGL Arena, em duelo válido pela 17ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App, pela internet. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Augsburg x Bayern de Munique DATA Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 LOCAL SGL Arena - Augsburgo, ALE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Os Bávaros defendem a liderança do alemão/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming do OneFootball App, na internet. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AUGSBURG

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Augsburg terá uma missão bem complicada na 17ª rodada da Bundesliga: parar o Bayern de Munique, líder da competição. Para o duelo desta quarta, o treinador Heiko Herrlich não poderá contar com os lesionados Framberger, Jensen e Moravek.

Provável escalação do Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai e Pedersen; Strobl e Gruezo; Caligiuri, Richter e Vargas; Niederlechner.

BAYERN DE MUNIQUE

Do outro lado, vindo de uma recente eliminação na Copa da para o modesto Holstein Kiel, o Bayern de Munique busca mais uma vitória na Bundesliga para se distanciar do , segundo colocado. Para isso, Hansi Flick não terá grandes problemas para escalar sua equipe, com Gnabry sendo a principal dúvida.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Müller e Coman; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AUGSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Augsburg 1 x 4 Bundesliga 10 de janeiro de 2021 2 x 0 Augsburg Bundesliga 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Augsburg x Union Berlin Bundesliga 23 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília) x Augsburg Bundesliga 30 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Holstein Kiel 2 x 2 Bayern de Munique 13 de janeiro de 2021 Bayern de Munique 2 x 1 Bundesliga 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas