Audax-RJ x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Vasco e Audax se enfrentam neste domingo (20), no Raulino de Oliveira, a partir das 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Audax-RJ x Vasco DATA Domingo, 20 de fevereiro de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo entre Audax-RJ x Vasco deste domingo (20), no Raulino de Oliveira.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Botafogo, o Vasco voltou a vencer no Carioca na última rodada. Na ocasião, venceu o Bangu por 2 a 0, e subiu para a terceira posição, com 16 pontos.

Do outro lado, o Audax-RJ, com sete pontos, foi goleado pelo Volta Redonda por 4 a 0 no último fim de semana.

Em apenas dois jogos disputados entre as equipes, o Vasco conta com aproveitamento de 100%. Em 2013 venceu por 2 a 0 no Carioca 2013, e em 2014 goleou por 4 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 2 Nova Iguaçu Campeonato Carioca 2 de fevereiro de 2022 Madureira 1 x 3 Vasco Campeonato Carioca 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Botafogo Campeonato Carioca 14 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Vasco x Bangu Campeonato Carioca 17 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília)

BANGU

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 0 x 0 Madureira Campeonato Carioca 9 de fevereiro de 2022 Bangu 0 x 0 Resende Campeonato Carioca 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas