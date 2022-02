Audax-RJ x Vasco: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

Audax-RJ x Vasco se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2022.

Depois de vencer o Bangu no meio da semana, o Vasco busca mais três pontos para seguir na briga pela liderança do Estadual.

Do outro lado, o Audax-RJ, na sétima posição, com sete pontos, vem de derrota para o Volta Redonda por 4 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o técnico Zé Ricardo terá três baixas importantes: Nenê, Juninho e Bruno Nazário, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Audax não terá Lucão, suspenso.

Vale lembrar que na pré-temporada, as equipes já haviam se enfrentado, com vitória do Audax por 2 a 0.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Anderson Conceição, Ulisses (Cangá), Edimar (Riquelme), Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Isaque (MT), Gabriel Pec, Getúlio e Raniel.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Audax-RJ: Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás, Thiagão e João Vitor; Léo Bueno, Fernando Medeiros e Hugo Sanches; Carlinhos e Misael.

DESFALQUES

VASCO:

Yuri Lara e Vitinho: lesionados

Nenê, Juninho e Bruno Nazário: suspensos (terceiro cartão amarelo)

AUDAX-RJ:

Lucão: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Audax-RJ x Vasco será transmitido ao vivo pela Record (para AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, RO, SE, TO), na TV aberta, e pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, neste domingo (20), no Raulino de Oliveira.