Flamengo x Nova Iguaçu: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (13), no Raulino de Oliveira, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Depois da derrota para o Fluminense por 1 a 0, o Flamengo se recuperou na última rodada quando venceu o Audax por 2 a 1. Atualmente, soma quatro pontos e busca se manter na zona de classificação.

Do outro lado, o Nova Iguaçu, com dois pontos, ainda não venceu no Estadual (dois empates e três derrotas).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Apesar da vitória sobre o Audax na última rodada, o técnico Paulo Sousa foi bastante criticado pela torcida após algumas mudanças na equipe.

Para o confronto, o português pode ser cauteloso com o retorno de Bruno Henrique. Visando a final da Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG, no próximo sábado, o atacante pode não ser relacionado, assim como David Luiz, com desgaste muscular.

Por outro lado, Vitinho, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna, enquanto Fabrício Bruno pode ser relacionado e estrear com a camisa do Fla.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Fla registra oito vitórias, um empate e uma derrota. No último confronto, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Estadual 2021.

Possível escalação do Flamengo: Hugo (Diego Alves), Gustavo Henrique, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Filipe Luís; Matheuzinho (Isla), Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia) e Everton Ribeiro; Gabigol, Arrascaeta e Pedro.

Possível escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique, Léo, Gabriel Pinheiro, Gilberto, Rafinha, Vinícius Matheus, Vandinho, Dieguinho, Andrey, Luã Lucio e Samuel Granada.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Bruno Henrique e Rodrigo Caio: lesionados

David Luiz: desgaste muscular

NOVA IGUAÇU:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo x Nova Iguaçu será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, no pay-per-view, e pela Eleven Sports, na plataforma de streaming, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.