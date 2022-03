Audax-RJ x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Carioca 2022

Botafogo e Audax-RJ se enfrentam neste domingo (13), no Estádio Jair Toscano, a partir das 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, e do Botafogo TV, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Audax-RJ x Botafogo DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL Estádio Jair Toscano - Angra dos Reis, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, e o Botafogo TV, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (13), no Jair Toscano.

MAIS INFORMAÇÕES

Mandante no jogo, o Audax-RJ terá pela primeira vez o estádio Jair Toscano em uma partida contra um dos grandes do Rio. Para que pudesse sediar os jogos do Carioca, a Prefeitura, através da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Regional/Serviço Público, fez algumas reformas no espaço.

"A Secretaria Executiva de Esportes e Lazer trabalhou incansavelmente para preparar nosso estádio para receber um jogo da primeira divisão do Campeonato Carioca. A realização desse jogo é um momento histórico para esporte em nossa cidade", afirmou o secretário da pasta.

Atualmente, o Audax, com 10 pontos, vem de vitória sobre o Madureira, enquanto o Botafogo, já classificado para as semifinais, definirá com o Vasco na última rodada quem ficará em terceiro e quarto.

Confira abaixo as datas e horários das semifinais do Campeonato Carioca:

Jogos de ida:

16/03 às 20h (de Brasília) - 3º lugar x Flamengo (local a definir)

19/03 às 20h (de Brasília) - 4º lugar x Fluminense (local a definir)

Jogos de volta:

20/03 às 16h (de Brasília) - Flamengo x 3º lugar (Maracanã)

27/03 às 16h (de Brasília) - Fluminense x 4º lugar (Maracanã)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Botafogo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa-RJ 5 x 3 Botafogo Campeonato Carioca 27 de fevereiro de 2022 Botafogo 5 x 0 Volta Redonda Campeonato Carioca 7 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Corinthians Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Ceará x Botafogo Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Audax-RJ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 2 x 0 Audax-RJ Campeonato Carioca 24 de fevereiro de 2022 Madureira 1 x 3 Audax-RJ Campeonato Carioca 6 de março de 2022

Próximas partidas