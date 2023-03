Audax Italiano x Universidad Católica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pelo primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Audax Italiano e Universidad Católica se enfrentam na noite desta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no estádio El Teniente, pelo primeira fase da Copa Sul-Americana. A partida ainda não possui transmissão confirmada.

As equipes entram em campo em duelo único valendo uma vaga na fase de grupos da competição continental. De um lado, o Audax Italiano chega em má fase para o confronto, já que é o penúltimo colocado do campeonato chileno e não vence há cinco partidas. Já a Universidad Católica é a líder do chileno e vem de três triunfos consecutivos.

Escalações titulares

Escalação do Audax Italiano: Muñoz, Tapia, Bosso, Abarca, Ríos, Collao, Sepúlveda, Fernández, Cereceda, Valenzuela e Fuentes.

Escalação da Universidad Católica: Dituro, Isla, Kagelmacher, Ampuero, Mena, Pinares, Gonález, Rovira, Di Santo, Zampedri e Aravena.

Desfalques

Audax Italiano

Sem desfalquesconfirmados.

Universidad Católica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?