Aubameyang sofre assalto a mão armada em sua casa em Barcelona

Jogador chegou à Espanha em fevereiro deste ano, após saída do Arsenal, mas acabou passando por complicado ocorrido, como informou o jornal "El País"

Na manhã desta segunda-feira (29), segundo o jornal El País, o atacante Pierre Emerick Aubameyang, do Barcelona, foi assaltado em sua própria casa por homens encapuzados e armados. O jogador e a esposa estão, agora, em segurança, mas foram ameaçados com armas e barras de ferro durante o ocorrido.

Ainda segundo o jornal espanhol, os assaltantes entraram através do jardim do atleta, para terem acesso à parte interna da residência de Auba e ameaçarem o gabonês. Os criminosos abriram um cofre da casa e roubaram algumas joias e dinheiro.

Após a situação, segundo a polícia, como confirmou El País, a esposa de Auba notificou a segurança e espera agora pela recuperação dos bens roubados. O jornal relatou também que o assalto ocorreu por volta da uma hora da madrugada, no horário espanhol. O portal RAC 1 relatou que o atleta e a esposa ficaram amarrados e deitados no chão de casa durante a ação dos criminosos.

Aubameyang chegou ao Barcelona em 3 de fevereiro de 2022, mas acabou sofrendo com assalto em menos de um ano hospedado no município de Castelldefels. No final do ano passado, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães sofreu com a mesma situação, mas em Londres, na Inglaterra, quando reagiu e brigou com criminosos que tentaram roubar seus pertences.