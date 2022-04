Aubameyang goleador e posse de bola baixa: as surpresas do Barcelona de Xavi

Nesta quinta-feira (21), o Barcelona voltou a vencer em La Liga. A vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad reservou pelo menos duas "surpresas" do time comandado por Xavi Hernández: um time com baixa posse de bola e um Aubameyang, anteriormente rejeitado por Xavi, cada vez mais goleador no time culé.

Com apenas um chute na direção do alvo, o Barça bateu a Real Sociedad com o tento marcado aos 11 minutos de partida. O gol foi de Pierre-Emerick Aubameyang, com passe de Ferrán Torres.

Auba não encaixaria no Barça?

Um fato que talvez nem todos lembrem é que em 2020, Xavi Hernández afirmou que o atacante gabonês não seria uma boa opção para o Barcelona. À época, o então atacante do Arsenal era monitorado como opção para o ataque da equipe.

"Mané e Aubameyang podem matar você com espaços, mas o Barça precisa de jogadores que saibam se mover em espaços reduzidos. Penso em jogadores que se adaptariam ao time e não é fácil. Eto'o foi perfeito, como Luis Suárez é agora", declarou Xavi, em 2020, em entrevista ao Metro.

Após uma saída conturbada do Arsenal, Aubameyang desembarcou na Catalunha e fechou com o Barcelona em janeiro de 2022. De lá para cá, o atacante do Gabão jogou 16 partidas e marcou 11 gols com a camisa do novo clube.

Posse de bola baixa

Uma das características mais marcantes dos tempos áureos do Barcelona sempre foi a alta porcentagem de posse de bola. Especialmente com Pep Guardiola, essa identidade se cristalizou no DNA da equipe catalã.

O que se viu nesta quinta-feira, entretanto, foi um Barcelona muito mais direto e pragmático em seu jogo, por vezes abdicando da bola. O trabalho de Xavi aponta para esse estilo de jogo diferente do convencional do Barça.

Para se ter uma ideia, contra a Real Sociedad, o Barcelona registrou seu segundo percentual mais baixo de posse de bola (44,3%) em um jogo desde a temporada 2005/06. A única vez que a posse foi mais baixa nesse intervalo de tempo foi em março de 2019, quando os culés golearam o Real Betis por 4 a 1, no Benito Villamarín, quando teve exatamente 44% de posse de bola.