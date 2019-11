Aubameyang “curte” crítica a Emery e causa saia-justa no Arsenal

E ao se justificar, o artilheiro do time na temporada não demonstrou nenhum tipo de arrependimento

Dias depois de ter sido notícia por uma batida de carro, Pierre-Emerick Aubameyang se envolveu em uma nova polêmica. Desta vez, contudo, o problema pode afetar ainda mais o já turbulento ambiente do .

Nos últimos dias, o atacante de 30 anos andou curtindo conteúdos com críticas ásperas ao treinador Unai Emery, seu comandante no Arsenal.

Aubameyang tem amizade com pessoas da AFTV. O canal de YouTube e Instagram, que precisou adotar o atual nome após entrar em litígio com o próprio Arsenal, vem dando eco aos torcedores que pedem a saída do treinador. E o artilheiro do time na atual temporada, com 9 gols marcados, tem dado o seu apoio.

Uma das tantas “curtidas” dadas pelo gabonês foi em um vídeo em que dois torcedores criticam Unai Emery. O conteúdo é intitulado como: “Unai Emery está como um fantoche no Arsenal”.

Segundo noticiado pelo The , Aubameyang leva amigos do AFTV até para a tribuna especial destinada aos jogadores, o que inclusive seria reprovado por alguns de seus companheiros – uma vez que o site não poupa críticas ao desempenho do time nas últimas temporadas.

Nesta terça-feira (12), Aubameyang escreveu uma resposta dura, também em suas redes sociais, ao justificar suas curtidas: “Acabo de chegar ao Gabão (onde vai defender a seleção de seu país) e escuto um monte de m*rda. Eu falo com quem eu quiser e quando eu quiser. Se alguém não está feliz com isso... já sabe”.

Aubameyang recentemente herdou a faixa de capitão do clube após as polêmicas envolvendo Granit Xhaka e a torcida. O gabonês tem contrato com o Arsenal até 2021.