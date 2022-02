Aubameyang chega ao Barça sem esquecer 'rixa' com Arteta no Arsenal

Depois de ser anunciado como novo reforço do Barcelona, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang foi apresentado pelo clube espanhol na manhã desta quinta-feira, no Camp Nou.

O atacante assinou um contrato até junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Ainda assim, para sair do Arsenal, o jogador precisou negociar a quebra do vínculo com o clube, tendo recebido 8 milhões de euros do time inglês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Agora, na apresentação oficial do Barcelona, o atacante garantiu que está preparado para o desafio no clube espanhol, dizendo que está pronto para atuar.

"Estou preparado para render já. Faz tempo que não jogo uma partida, mas na minha cabeça está muito claro que estou pronto para jogar e ajudar. Sei que vamos voltar ao topo pouco a pouco."

Aubameyang está sem jogar desde o dia 6 de dezembro, quando o Arsenal perdeu para o Everton por 2 a 1. Dias depois, porém, o jogador perdeu a braçadeira de capitão e foi afastado do Arsenal depois de problemas disciplinares por Mikel Arteta, técnico do time.

Na ocasião, o treinador exigiu que todos os jogadores cumprissem com todas as regras estabelecidas pelo clube, principalmente o capitão do time.

No entanto, o jogador teve três casos disciplinares, sendo um deles quando o jogador chegou atrasado à Inglaterra depois de uma viagem à França, perdendo alguns treinos por precisar passar por uma quarentena.

Durante sua apresentação no Barcelona, o atacante tratou de comentar os problemas de relacionamento com Mikel Arteta, no Arsenal.

"Penso que o problema foi só com ele, que tomou a decisão. Não posso falar muito, não estava feliz e pronto. Passou. Não estava contente, mas fiquei tranquilo e acabou."

"Foram meses complicados e penso que o futebol é assim às vezes. De minha parte, nunca quis fazer algo mal e agora penso que isso é passado. Quero pensar no presente", disse o atacante.

O jogador, por sua vez, foi um pedido especial de Xavi Hernández, técnico do Barcelona, nesta janela. Agora, Aubameyang se prepara para fazer sua estreia pelo time espanhol.