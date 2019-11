Aubameyang bateu carro de R$ 1,5 milhão antes de derrota do Arsenal no Inglês

Jogador se envolveu em acidente de trânsito com Mercedes um dia antes do duelo da Premier League

Pierre-Emerick Aubameyang, capitão do , não teve um bom final de semana. Além do time inglês ter perdido por 2 a 0 para o na Premier League no último sábado (9), o jogador bateu a sua Lamborghini avaliada em 270 mil libras (cerca de R$1,5 milhões) um dia antes ao duelo, na sexta-feira (8).

Aubameyang voltava para casa depois dos treinamentos quando se envolveu no acidente. Vale destacar que ninguém ficou ferido com a batida.



O atleta do Arsenal é conhecido por postar fotos da coleção de carros nas mídias sociais, em especial, da Ferrari avaliada em um milhão de libras (cerca de R$5,4 milhões), a qual existe apenas outros 499 modelos espalhados pelo mundo. Aubameyang também é dono de um Range Rover Sport Mansor, Porsche Panamera Turbo Techart e um Aston Martin D89 Volante 2.

O atacante do Arsenal não é a única estrela da Premier League a se envolver em um acidente de carro nesta temporada. Recentemente, Sergio Aguero bateu seu Range Rover de 150.000 mil libras (cerca de R$800 mil) no caminho para o centro de treinamento do .