Compartilhar Siga GOAL no Google

Pierre-Emerick Aubameyang se prepara para um reencontro com o ex-clube Barcelona neste fim de semana, marcado pela emoção e pela importância da partida. O atacante do Deportivo La Coruña, que teve uma passagem curta, mas goleadora, pelo Camp Nou, relembrou as qualidades de seus ex-companheiros e apontou um jovem meia como o jogador que mais o impressiona.

Publicidade

Aubameyang escolhe seu favorito no Barcelona

Enquanto o Deportivo La Coruña se prepara para um importante teste contra o Barcelona em La Liga, Aubameyang falou abertamente de sua admiração pelo talento presente na capital catalã. O gabonês teve uma passagem bem-sucedida pelo Barcelona, com 13 gols em 24 partidas, e acompanhou de perto o desenvolvimento dos jovens talentos do clube durante sua estadia. Ao ser perguntado sobre qual jogador mais chamou sua atenção, respondeu de imediato, apontando para o meio-campo.

"Há muitos bons jogadores, mas gosto muito do Pedri: ele oferece passes, ritmo... É o jogador que mais me impressiona", confessou o atacante, segundo o Mundo Deportivo.

Um susto antes da partida

A preparação para o confronto deste fim de semana foi brevemente interrompida por um pequeno acidente de trânsito envolvendo o atacante gabonês na manhã de quinta-feira. Ele se envolveu em uma colisão a caminho do centro de treinamento, o que causou preocupação momentânea entre a equipe médica do clube e os torcedores. Aubameyang, de 37 anos, porém, tratou de minimizar a gravidade do episódio e confirmou que não sofreu ferimentos.

O atacante descreveu o ocorrido como um "pequeno susto" e confirmou que houve apenas danos materiais ao seu veículo. Ele chegou a tempo ao centro de treinamento e participou da atividade com os companheiros, conforme o planejado. Aubameyang tranquilizou os torcedores ao afirmar que está fisicamente pronto para a partida, dizendo que está "100%" e totalmente concentrado em enfrentar seu ex-clube no Riazor.

Publicidade Publicidade

A estratégia contra o líder

Sobre a partida, Aubameyang acredita que o Deportivo não pode ter medo de uma equipe que ele ainda considera uma das melhores do mundo. Embora guarde boas lembranças de sua passagem pelo Camp Nou, ressaltou que a emoção do reencontro fica em segundo plano diante das necessidades competitivas de seu time atual. Ele pediu aos companheiros que joguem com humildade, mas também com a convicção de que podem causar problemas ao adversário.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Sempre penso no pouco tempo que passei em Barcelona, mas isso foi há muito tempo. É um jogo contra um dos melhores, e é isso", explicou. O atacante também observou que a postura tática agressiva do Barcelona pode favorecê-lo. "Gosto de defesas que jogam com a linha alta, tiro proveito disso. Se estivermos concentrados, teremos oportunidades. Contra esses times, se você erra, eles acabam com você. Mas também sabemos que haverá oportunidades."

Uma batalha pelos torcedores da casa

O atacante começou bem a campanha, marcando em cada uma das cinco primeiras rodadas da temporada de La Liga. Ele quer manter a boa fase para recompensar os torcedores do Deportivo, que lotarão o estádio para este confronto de destaque. Aubameyang ressaltou a importância da dedicação e da concentração, reconhecendo que qualquer falha de disciplina contra uma equipe do nível do Barcelona provavelmente será duramente punida.

Publicidade

"Será um bom jogo, estou com muita vontade de jogar. Atuamos em casa e vamos lutar para vencer pela nossa torcida", acrescentou Aubameyang. Ele encerrou reforçando o tamanho do desafio: "Temos de lutar, dar o nosso máximo. Depois veremos como o jogo se desenrola. Não será fácil, nesses jogos é preciso muita concentração. Você enfrenta um dos melhores times do mundo. Os rapazes estarão prontos para o jogo, e eu também."