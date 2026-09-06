Na vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o participante da Liga dos Campeões FC Villarreal, na noite de sábado, ele estabeleceu logo vários recordes.

Aubameyang deu primeiro duas assistências, antes de marcar ele mesmo o gol da vitória para os galegos aos 88 minutos. Com isso, ele se tornou o primeiro jogador com a camisa do Depor no século 21 a balançar as redes em cada uma de suas quatro primeiras partidas de LaLiga.

Mas não para por aí. Com 37 anos e 79 dias, ele também é o jogador mais velho que, na primeira divisão espanhola desde a virada do século, contribuiu com pelo menos uma participação em gol nas quatro primeiras partidas por seu novo clube. Ele supera o ex-jogador da seleção espanhola Fernando Morientes, que certa vez teve um impacto imediato no Valencia.

Quem também teve impacto imediato foi Aubameyang no A Coruna. O atacante, que há poucos dias anunciou sua aposentadoria da seleção do Gabão, chegou ao recém-promovido vindo do Olympique de Marseille por 1,6 milhão de euros e assinou contrato até 2028. Até aqui, o ex-atacante do BVB soma seis participações diretas em gols nas quatro primeiras partidas e tem participação decisiva para que o tradicional clube siga invicto e ocupe atualmente a quarta colocação, com oito pontos.

Muitos elogios para Aubameyang: "Vem de outra galáxia"

Não é de se estranhar, portanto, que torcedores e imprensa na Espanha estejam em êxtase. A Marca, por exemplo, escreveu: "Auba vem de outra galáxia. Ele é, sem dúvida, o melhor jogador do Depor no início do campeonato."

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Aubameyang não é o único reforço de peso no ex-participante da Liga dos Campeões: o clube do técnico Fernando Hidalgo (47) contratou no verão europeu, entre outros, Jose Maria Gimenez (31, Atletico Madrid), Marc Casado (22, FC Barcelona), Adama Traore (30, West Ham United), Angelino (29, AS Roma) e Jonathan Asp Jensen (20, Bayern de Munique).