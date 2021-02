Atual campeão chinês, clube de Miranda anuncia fim das atividades

Jiangsu Suning, grupo que é dono da Inter de Milão, não terá mais o Jiansung FC e deve buscar novas parcerias para se reinventar

O Jiangsu Suning anunciou nesse domingo (28) que, com efeito imediato, o Jiangsu Football Club encerrará as operações de todas as equipes e espera que empresas parceiras discutam os desenvolvimentos daqui para frente. Time chinês conta com jogadores como o defensor brasileiro Miranda e conquistou a Super Liga Chinesa pela primeira vez há cerca de quatro meses.

Em 12 de novembro, o Jiangsu jogou a segunda partida da final da Super Liga Chinesa, contra o Guangzou Evergrande e venceu o duelo por 2 a 1. Dessa forma, o clube criado em 1994 conseguiu seu primeiro título nacional. Curiosamente, apenas 108 dias depois da glória, veio o anúncio do fim das operações da equipe.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No anúncio, Jiangsu Suning analisou a situação desde que assumiu as equipes masculina e feminina e as equipes juvenis de Jiangsu e agradeceu aos fãs, departamentos governamentais, associações de futebol e à mídia pelo apoio ao seu desenvolvimento.

O Jiangsu FC espera por outro investimento empresarial e perderá sua qualificação para a nova temporada da CSL (Super Liga Chines) como o atual campeão se nenhum novo investimento for feito.

No meio da temporada de 2020, a equipe foi exposta a um escândalo de salários não pagos e também houve rumores de uma greve de jogadores. No final de 2020, o Grupo Suning, em conjunto com a província de Jiangsu, procurava compradores e fez contato com empresas em Suzhou e Wuxi, mas nenhum acordo foi feito.

Em 1º de fevereiro de 2021, o Jiangsu Suning Football Club mudou seu nome para Jiangsu Football Club, de acordo com os requisitos da federação chinesa, que tentava apagar os nomes de proprietários e acionistas dos times. A prática do CFA de forçar mudanças nos nomes dos clubes enfraqueceu um pouco o desejo dos proprietários de clubes de investir.

Em 11 de fevereiro, o técnico Cosmin Olaroiu confirmou que havia rescindido seu contrato com o clube.

Em 23 de fevereiro, surgiram notícias de que Jiangsu Suning pretendia vender o Jiangsu FC a um preço extremamente baixo. Em 28 de fevereiro, o clube suspendeu suas operações e agora seu futuro está em aberto e, literalmente, nas mãos de potenciais investidores.