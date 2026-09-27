"Atuação defensiva catastrófica": imprensa inglesa detona equipe de Thomas Tuchel após derrota para a Espanha

Mais uma vez, o foco esteve na defesa desorganizada, assim como nos erros individuais imediatamente antes dos gols espanhóis.
No 0 a 1, por exemplo, o zagueiro do Manchester City Marc Guehi perdeu a bola na saída de jogo para Lamine Yamal, que aproveitou o erro com frieza e marcou para abrir o placar logo cedo, aos 6 minutos.
No 2 a 2, o sistema defensivo inglês também não foi bem, desta vez na figura de Nico O’Reilly. O lateral-esquerdo, que também tem contrato com o ManCity, tocou a bola sem necessidade nos pés do adversário Dani Olmo. O ex-Leipzig então passou a bola para Alex Baena, que marcou o empate momentâneo de cerca de 16 metros.
Alguns minutos antes, Harry Kane já havia desperdiçado de forma displicente a grande chance de encaminhar a decisão. O atacante do Bayern de Munique parou na marca do pênalti depois que Rodri, da Espanha, derrubou Jude Bellingham dentro da área. A Inglaterra havia virado o jogo ainda antes do intervalo após o gol de abertura de Yamal, com gols de Kane (40) e Anthony Gordon (36), antes de Baena (60) e Mikel Oyarzabal (74) balançarem as redes pela Furia Roja.Getty Images
Quais adversários Thomas Tuchel e a Inglaterra ainda vão enfrentar?
A Daily Mail escreveu sobre uma "atuação defensiva catastrófica". "Thomas Tuchel deve estar sentindo a pressão. Ele está desenvolvendo um hábito infeliz - quando, na verdade, sua característica especial deveria ser levar a Inglaterra até a linha de chegada, mas mais uma vez ele foi impotente quando a Espanha deixou clara a diferença de nível."
Na última Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México, os Three Lions de Tuchel também haviam desperdiçado de forma displicente uma vantagem na semifinal contra a Argentina. Na ocasião, houve críticas duras sobretudo às substituições defensivas do treinador alemão.
"A Inglaterra encontra seu DNA: Defensively Not Able (alemão: defensivamente incapaz)", avaliou o Telegraph, enquanto a BBC alertou: "A Inglaterra se entrega ao caos - mas precisa de controle para conquistar os grandes prêmios." Segundo o Sun, "a falha de Guehi e o pênalti perdido por Kane" foram os principais responsáveis pela derrota.
Com a derrota na estreia, Tuchel e a Inglaterra ocupam inicialmente a terceira colocação do Grupo 3. Os próximos adversários são a República Tcheca (29 de setembro) e a Croácia (3 de outubro), antes do jogo de volta contra os tchecos, no dia 6 de outubro.