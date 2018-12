Atraso aos treinos do Barcelona custa (muito) caro a Dembelé

O jogador francês tem tido problemas recorrentes de atraso para os treinos e não deve escapar de uma pesada multa

Ousmane Dembélé não escapará de uma pesada multa do Barcelona. Mesmo fazendo bons jogos recentemente, o atacante tem chegado atrasado nos treinamentos e apresentado problemas disciplinares. O jornal As informa que o Barça cobrará 100 mil euros (cerca de R$ 440 mil) do atleta.

Após fazer um bom jogo e marcar um golaço no clássico regional contra o Espanyol, Dembélé chegou duas horas atrasado no treino da segunda-feira que estava marcado para as 11 horas da manhã. Após o ocorrido, a diretoria do Barça decidiu que era necessária a aplicação da multa para tentar colocar o atleta no eixo.

O elevado valor da multa pode até "duplicar ou triplicar", de acordo com a publicação espanhola. As punições têm efeito disciplinar, mas não há a ideia de suspender o jogador ou vetá-lo das partidas, pois ele vem demonstrando um bom nível. O jornal aponta que foi dito pelos diretores do clube culé acreditam que "tirá-lo do grupo ou castigá-lo deixando-o sem jogar com esse rendimento que tem tido seria prejudicial para a equipe".

A publicação informa que os companheiros mais experientes da equipe têm tratado Dembélé com bom humor nos dias de atraso. Fazem brincadeiras com ele a respeito de seus horários e falaram que ele tem dormido muito.

O elenco barcelonista sabe que o técnico Ernesto Valverde tem sido flexível com questões disciplinares, mas como o caso de Dembélé já se estende por alguns meses, o treinador pode ser forçado a tomar atitudes mais bruscas caso o problema permaneça.

Dembélé foi relacionado para a partida dessa terça-feira (11), às 18h (de Brasília), quando o Barcelona recebe o Tottenham no Camp Nou, pela última rodada da fase de grupos da Champions League.