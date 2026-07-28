"O Real Madrid está atrasado em tudo. Uma má gestão imperdoável", com essas palavras incendiárias o ex-goleiro internacional Santi Cañizares abriu fogo contra a diretoria do clube merengue, em meio à crescente polêmica sobre o futuro do craque brasileiro Vinícius Júnior.

Apesar de já ter se passado mais de uma semana desde o fim da Copa do Mundo e da eliminação precoce da seleção brasileira na competição, a incerteza ainda ronda a questão da renovação do contrato de Vinícius, que se encerra em junho de 2027, em meio a uma clara ameaça do jogador de deixar o clube de graça caso não se chegue a um novo acordo antes dessa data.

O que tornou o cenário ainda mais complicado foi o que circulou na imprensa inglesa sobre a disposição do Arsenal em pagar uma quantia elevada para contratar o jogador de 25 anos, ao mesmo tempo em que o Real Madrid se aproxima de fechar a contratação do jovem ponta marfinense Yan Diomandé, o que abriu caminho para especulações sobre o futuro de Vinícius no Santiago Bernabéu.

Uma ampla parcela dos observadores considera que a diretoria do Real Madrid conduziu mal essa questão delicada, algo que foi expresso com clareza pelo ex-goleiro do Real Madrid Santi Cañizares durante sua participação no programa "Tiempo de Juego", da rádio Cadena COPE.

Cañizares afirmou que o silêncio em torno do futuro de Vinícius carrega sinais preocupantes, dizendo: "Quanto mais se fala de um jogador, menores são as chances de ele sair".

E acrescentou, em tom incisivo: "O Real Madrid está atrasado em tudo. Se for verdade que ele não tem um contrato assinado, o clube é obrigado a vendê-lo. Não se pode perder 100 milhões de euros ou mais deixando o contrato de um jogador se encerrar. Não acredito que isso vá acontecer. É uma má gestão imperdoável".