Ator de 'frangaço' na Premier League é convocado para a seleção inglesa

Dean Henderson, goleiro que sofreu frangaço em jogo entre Liverpool e Sheffield United pela Premier League, foi convocado para o English Team

Dean Henderson foi convocado para a seleção inglesa pela primeira vez, substituindo Tom Heaton, lesionado.

O goleiro, emprestado ao pelo , se juntará à equipe de Gareth Southgate no St George's Park na quarta-feira.

"A decisão foi tomada depois que Heaton voltou ao seu clube para uma avaliação mais aprofundada de uma lesão sofrida durante a vitória do contra o City no fim de semana passado", acrescentou a FA em comunicado.

Henderson se juntará aos companheiros goleiros Jordan Pickford e Nick Pope no elenco.

"É disso que os sonhos são feitos ... é um sonho se tornar realidade ao receber minha primeira convocação para a seleção da !" ele escreveu no Twitter na terça-feira.

Henderson, que representou a Inglaterra dos sub-16 aos sub-21, impressionou o Sheffield United no ano passado, ajudando-os a garantir a promoção para a Premier League.

O jogador de 22 anos voltou ao Blades em julho para mais uma temporada depois de assinar um novo contrato de três anos com o Manchester United.

Antes de retornar emprestado ao Blades, Henderson admitiu que estava preocupado por não ter a chance de representar o clube na Premier League.

“Eu estava sempre preocupado, apesar de ter deixado claro que queria que isso acontecesse. Todo mundo queria que isso acontecesse, ninguém mais do que eu. Mas eu estava ficando nervoso com as coisas, sim", disse Henderson.

“Quanto mais as coisas duravam, era natural que eu me preocupasse. Mas agora está resolvido, estou tão aliviado. É um prazer voltar, todo mundo sabe e pode ver isso".

Henderson começou todos os oito jogos da Premier League do Sheffield United até agora em 2019-20, com o Blades com um início melhor do que o esperado nas partidas da liga.

Sugerido por muitos como favorito para o rebaixamento, o Sheffield United venceu dois, empatou três e perdeu três e atualmente ocupa o 13º lugar.

Os Blades, no entanto, estão apenas dois pontos à frente do , que ocupa o 18º lugar, que ocupa o terceiro e último lugar no rebaixamento.

A Inglaterra enfrenta a e a Bulgária nas eliminatórias da na sexta e segunda-feira, respectivamente.

Se a Inglaterra vencer em Praga na sexta-feira, se classificará para a Euro 2020.

Henderson estará de volta em ação com o Blades após o intervalo, enquanto seu time enfrenta o em uma partida em casa no dia 21 de outubro.