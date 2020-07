Ato racista contra Zaha promove união entre adversários na Inglaterra em resposta

Crystal Palace e Aston Villa repudiaram ameaças; garoto de 12 anos foi apreendido

O atacante Wilfried Zaha foi atacado por um indivíduo anônimo nas mídias sociais antes do jogo de seu time, o , contra o , neste domingo, na casa do adversário, pelo Campeonato Inglês. Ele publicou as ameaças e ganhou apoio tanto da sua equipe quanto do adversário.

O técnico do Crystal Palace, Roy Hodgson, liderou a defesa e elogiou o jogador por tornar público com o ataque. Zaha foi às redes sociais antes do duelo para detalhar várias mensagens enviadas a ele por um indivíduo no Instagram, incluindo inúmeras ameaças e ameaças raciais.

"É bom você não fazer gol amanhã, seu negro c..., ou eu vou aparecer na sua casa vestido como um fantasma", disse o prefil racista, enviando uma imagem de um membro da Ku Klux Khan, organização racista que promove a supremacia branca nos .

Horas depois, a polícia de West Midlands confirmou que apreendeu um jovem de 12 anos que foi identificado como o autor das publicações.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1 — West Midlands Police - #StayAlert (@WMPolice) July 12, 2020

Tanto Palace quanto Villa divulgaram declarações no Twitter logo depois da publicação de Zaha, com os clubes declarando solidariedade com ao jogador.

Mais times

"Acho importante", disse o técnico Roy Hodgson à Sky Sports, quando questionado sobre a apresentação de uma frente unificada para aumentar a conscientização e combater o racismo. "Todo mundo parece estar se esforçando para erradicar esse tipo de comportamento e é muito triste que, no dia do jogo, um jogador acorde com esse abuso covarde e desprezível", continuou o treinador do Palace.

Já o Aston Villa seguiu com uma demonstração de solidariedade por meio do seu Twitter. "Lamentamos as mensagens racistas nojentas enviadas a Zaha. Condenamos todas as formas de discriminação racial e apoiamos o Crystal Palace", informou o clube de , antes de avisar uma ação mais concreta.

"Estamos trabalhando com a polícia na investigação deste assunto extremamente sério e, quando o culpado for identificado, a AVFC emitirá uma proibição vitalícia para que ele não frequente mais nosso estádio", concluiu o Aston Villa antes da identificação do garoto de 12 anos como autor das mensagens.

We deplore the disgusting racist messages sent to @wilfriedzaha . We condemn all forms of racial discrimination and stand with @CPFC .



We are working with the police in investigating this extremely serious matter and when the culprit is identified AVFC will issue a lifetime ban. https://t.co/Wx5wJVA1ww — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2020

Os dois times entraram em campo após o episódio e, dentro das quatro linhas, o resultado acabou favorável para o Villa. O time da casa marcou com o egípcio Trezeguet duas vezes e ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento com o 2 a 0. O Palace, por sua vez, não tem mais chances nem de classificar-se às ligas europeias nem de cair à segunda divisão.