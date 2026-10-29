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Jonathan van Haaster
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Ato agressivo após gol de Kylian Mbappé no Clásico pode custar 60 mil euros a torcedor do FC Barcelona

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Os Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, identificaram o torcedor do Barcelona que tentou atacar Eduardo Camavinga e outros jogadores do Real Madrid com um mastro de bandeira, informa, entre outros veículos, a MARCA. Os Mossos d'Esquadra apresentaram uma denúncia formal contra o homem, que pode receber uma multa de até 60 mil euros. LaLiga também abriu um processo.

No Clásico do último domingo, o Real Madrid passou à frente por 2 a 1 aos 87 minutos, no Camp Nou. Camavinga deu uma bela assistência para o gol decisivo da vitória, marcado por Kylian Mbappé, e ficou radiante.

Durante a comemoração, Camavinga e seus companheiros foram parar junto às placas de publicidade atrás do gol. Logo atrás delas estavam seguranças e fotógrafos; a alguns metros dali, ficavam os torcedores do Barcelona mais próximos. Um deles tentou atingir os jogadores do Real com o mastro de sua bandeira e conseguiu.

Camavinga foi atingido de leve. Em seguida, Aurélien Tchouaméni colocou a mão diante do rosto do companheiro de seleção para protegê-lo. Denzel Dumfries também viu o que aconteceu e tentou acalmar os ânimos.

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"O boletim de ocorrência foi elaborado com base na Lei do Esporte", escreve a MARCA. "Se a infração for considerada 'grave', a multa pode variar de 3 mil a 60 mil euros. O incidente provavelmente será classificado dessa forma, já que não houve danos."

"Se a infração for considerada 'muito grave', a multa pode variar de 60.001 a 650 mil euros." O homem não parece correr o risco de receber uma multa dessa categoria, embora sua ação ainda possa lhe custar 60 mil euros.

Ele também pode ser proibido de frequentar instalações esportivas por um período de seis meses a dois anos, caso seu processo seja de fato classificado como 'grave'. Se for considerado 'muito grave', o período seria de dois a cinco anos.

Além dos Mossos d'Esquadra, LaLiga também tomou providências em relação ao incidente. A organizadora da competição encaminhou o caso à comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

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