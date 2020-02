Atlético x Liverpool na Liga dos Campeões pode marcar a volta de Diego Costa

O atacante voltou a treinar com a equipe após ser afastado por conta de uma hérnia

Finalmente boas notícias para o ! Diego Costa voltou a treinar com o grupo depois de quase três meses afastado.

¡De vuelta al grupo! 😃@diegocosta se entrenó en la sesión de este miércoles con el resto de sus compañeros 💪

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/KwFj3f4F8X — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2020

A ideia é que o atacante esteja pronto para enfrentar o pelas oitavas da Liga dos Campeões, no dia 18 de fevereiro.

Depois da lesão de Morata - que fica pelo menos 15 dias fora dos gramados - e da frustrada contratação de Cavani, o Atleti ficou sem um camisa 9 de fato, com isso, a volta de Diego Costa ao time é uma grande notícia.

A última partida do brasileiro naturalizado espanhol havia sido no dia 10 de novembro, contra o , quando foi diagnosticado com uma hérnia de disco cervical, da qual ele está totalmente recuperado.