Atlético vende Savarino ao Real Salt Lake por valor abaixo do pretendido; entenda

O Atlético-MG acertou a venda de Jefferson Savarino, de 25 anos, ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por US$ 2,7 milhões (R$ 13,43 milhões na cotação atual) à vista. O valor é por 40% dos direitos econômicos do jogador, conforme adiantado pela GOAL. O Galo manterá 20% de uma futura venda.

Os moldes não eram os desejados pelo Atlético no início das tratativas. A princípio, os mineiros queriam receber US$ 8 milhões (R$ 39,8 milhões) pela sua fatia nos direitos econômicos do venezuelano de 25 anos. O valor, contudo, não foi alcançado.

Mais artigos abaixo

Em meio às tratativas, a cúpula pediu US$ 3 milhões (R$ 14,92 milhões) por 40% dos direitos econômicos do atleta. Os estadunidenses se dispuseram a pagar o valor, mas de forma parcelada, o que não agradou aos mineiros. O fato de receber o valor à vista foi o que aceitou mais uma redução do montante.

Savarino tinha contrato na Cidade do Galo até 31 de dezembro de 2023. O venezuelano foi adquirido em fevereiro de 2020 do mesmo Real Salt Lake por US$ 2 milhões. A sua chegada a Belo Horizonte foi um pedido de Rafael Dudamel, técnico do clube mineiro na ocasião.

Savarino viaja aos Estados Unidos ainda neste fim de semana. O jogador precisa ser inscrito até 6 de maio para ficar à disposição de sua nova equipe na disputa da MLS (Major League Soccer).