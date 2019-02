Atlético usa Oscar para atacar Real e é rebatido na hora por Carvajal

Colchoneros fazem postagem que indaga sobre favorecimento da arbitragem aos Merengues e lateral responde lembrando de títulos da Champions League

Os dois pênaltis marcados a favor do Real Madrid na vitória sobre o Levante no último domingo (24) causaram revolta nas redes sociais e, entre os que se indignaram com a situação, o time rival, Atlético de Madrid, fez uma postagem sugestiva no Twitter, mas recebeu uma resposta indigesta.

Na noite de celebração do Oscar, premiação que reconhece os melhores filmes do ano, os Colchoneros publicaram a seguinte mensagem: "A noite do Oscar começou muito bem. Um filme? A História Interminável. Torcedores, qual o seu filme favorito?". Vale lembrar que o Atleti se sentiu prejudicado pouco tempo atrás contra o próprio Real por conta de erros de arbitragem.

📽 La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? 🎭 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 24, 2019

No entanto, uma das respostas recebidas foi uma alfinetada do lateral-direito Daniel Carvajal, que lembrou indiretamente das duas finais de Champions League conquistadas pelos Merengues sobre os rivais: "Os recomendo 'Coração da Décima' e 'Décima-primeira'. Eu as tenho em DVD".

Os recomiendo la del “Corazón de la DÉCIMA” y “UNDÉCIMA”. yo las tengo hasta en dvd!! 😉 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) February 24, 2019

Apesar da provocação, a equipe Rojiblanca é quem tem a vantagem em La Liga. O Atlético está na terceira colocação com 50 pontos, cinco a mais que o Real, quarto colocado.

