Atlético tem dois traumas a superar: Cristiano Ronaldo e problemas como visitante

O português já marcou quatro hat tricks contra os colchoneros, que quer a vitória para buscar o primeiro lugar no grupo na Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid visita a Juventus nesta terça-feira, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, com a esperança de quebrar dois paradigmas: o de vencer fora de casa e o de vencer Cristiano Ronaldo.

O desempenho fora de casa do Atléti na Liga dos Campeões não é nada animador para os colchoneros. Foram apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos longe do Wanda Metropolitano, com outras quatro derrotas e cinco empates.

O duelo com a , por sinal, acontece no mesmo palco onde o time de Simeone fora eliminado na edição passada, nas oitavas de final. A vitória fora de casa poderia colocar o Atlético em uma ótima posição para garantir o primeiro lugar no grupo e evitar maiores complicações no mata-mata.

Porém, a Juve é sempre um adversário difícil para o Atlético, que venceu apenas dois confrontos dos 10 entre as equipes na história. A Velha Senhora venceu cinco vezes os colchoneros.

Outra pedra no sapato do time de espanhol é Cristiano Ronaldo, velho conhecido dos tempos de . Na temporada passada, o português anotou um hat trick contra o Atlético chegou a incrível marca de 25 gols contra o time de Simeone, segunda maior vítima do jogador. Ao todo, foram quatro hat tricks contra o Atlético, sendo dois deles na Liga dos Campeões.