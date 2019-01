Atlético se acerta com Morata, mas precisa abrir espaço no elenco; Impasse atrasa Higuain no Chelsea

Atraso na saída do espanhol está afetando diretamente a contratação do atacante argentino aos Blues

Parece que finalmente o Chelsea chegou a um acordo para emprestar Álvaro Morata ao Atlético de Madrid por empréstimo até o fim da temporada. De acordo com informações obtidas pela Goal, os espanhóis vão pagar três milhões de euros, com a opção de mais 40 milhões para comprar o atleta em definitivo.

No entanto, enquanto os colchoneros ainda buscam levantar fundos para concluir a negociação, os diretores visam abrir espaço no elenco com as vendas de Gelson Martins e Nikola Kalinić, que chegou nesta temporada do Milan e tem encontrado dificuldade para se adaptar ao estilo de jogo de Simeone.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o atraso na saída de Morata está afetando a contratação de Higuain. Os Blues só vão concluir a transferência após ver Morata fora de sua folha salarial.

Já para o lugar do argentino, o Milan tem como alvo o polonês Krzysztof Piatek, atualmente do Genoa, com 13 gols e atrás somente de Cristiano Ronaldo, que soma 14.