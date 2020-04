Sampaoli busca "refazer" seu Santos de 2019 no Atlético-MG

Técnico argentino tenta reforços que são velhos conhecidos dos tempos de Vila Belmiro

O argentino Jorge Sampaoli começou um trabalho no e deixou boa impressão apesar de comandar apenas uma partida pela equipe mineira. Agora, durante a parada causada pela pandemia do Covid-19, tenta trazer um pouco do que fez sucesso em 2019 para o seu .

O nome mais buscado é o do zagueiro Lucas Veríssimo, que já vinha em boa fase no final da temporada 2018, mas encontrou o melhor futebol da sua carreira sob o comando do argentino, no ano passado.

Escalado por vezes como lateral direito, foi eleito entre os melhores zagueiros do Brasileiro em diversas premiações ao final do Brasileiro e ganhou moral para fazer até cobranças públicas ao presidente José Carlos Peres a respeito de salários e premiações.

Essas falas, aliás, foram uns dos incentivos para que o Atlético-MG, sob a batuta de Sampaoli, tentasse a sua contratação. A princípio, porém, Veríssimo não sai por um preço que caiba no bolso de outro clube brasileiro e tem destino provável na Europa.

Outro santista desejado pelo Galo foi Pituca, que chegou a receber uma ligação de Sampaoli no mês passado. O jogador teve renovação de contrato complicada com o Santos em 2019 e foi outro a crescer de produção com o argentino, atuando de forma mais recuada.

Antes mesmo da oficialização do treinador, com quem negociou também em janeiro, o Galo tentou a midiática contratação do venezuelano Yeferson Soteldo. Em meio a um imbróglio com o , o atacante mostrou interesse em ouvir a proposta, mas acabou continuando no Peixe.

Outros nomes vinculados ao clube mineiro, que tem Alexandre Mattos na diretoria de futebol, foram estrangeiros como o centroavante Adolfo Gaich, do , Fã de "peneirar" o continente, Sampaoli deve acionar essa opção caso as investidas santistas não deem resultado.

Enquanto busca emplacar seu segundo trabalho de alto nível no , Sampaoli terá ao menos mais duas semanas para pensar no futuro do Galo. O clube, e todo o resto do futebol brasileiro, fica em férias até o fim do mês e só decide seu rumo a partir de maio.