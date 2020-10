Atlético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com três vitórias seguidas, o recebe o na noite deste domingo (4), às 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Vasco DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 20h30 (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Visando permanecer na liderança do Brasileirão, o Atlético-MG recebe o Vasco com a expectativa do retorno do capitão Réver.

Mais times

No entanto, nada impede que o técnico Jorge Sampaoli faça mais algumas alterações na equipe titular.

Já o Vasco vem de uma derrota e um empate no Brasileiro e busca reencontrar o caminho da vitória.

O técnico Ramon Menezes contará com o retorno de Ricardo Graça, recuperado de um edema na coxa.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan (Alan Franco); Savarino, Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Miranda, Ricardo, Castán, Henrique; Andrey, Marcos Jr. (Bruno Gomes), Benitez, Vinícius, Talles e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 4 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 Atlético-MG 3 x 1 Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 21h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Copa do 24 de setembro de 2020 Vasco 1 x 1 RB Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas