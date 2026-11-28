Como assistir a Atlético-MG x Vasco da Gama com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 37 29 de nov. de 2026 - 17:30

O Atlético-MG recebe o Vasco da Gama em um confronto da Série A entre o sétimo e o 11º colocados.

O time de Eduardo Dominguez chega com poucas vitórias e poucos gols. Na última partida pelo campeonato, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, poucos dias depois de perder por 2 a 0 para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana.

A derrota na final foi uma maneira dolorosa de encerrar a campanha continental, e o campeonato trouxe pouco alívio. O Atlético-MG não venceu nenhuma das últimas cinco partidas em todas as competições.

O Vasco da Gama chega em melhor momento no campeonato, mesmo após perder por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino na última rodada. O time de Pedro Emanuel venceu dois dos três jogos anteriores na Série A: bateu o Internacional por 2 a 1 e a Chapecoense por 2 a 0, ambos fora de casa.

O retrospecto entre os clubes favorece os mandantes. O Atlético-MG venceu o confronto mais recente por 1 a 0, em maio, e goleou o Vasco por 5 a 0 em dezembro de 2025.

Confira abaixo como acompanhar a partida, incluindo o horário de início e as opções para assistir.

As informações oficiais sobre transmissão na TV e ao vivo de Atlético-MG x Vasco da Gama ainda não estão disponíveis. Esta seção será atualizada assim que os detalhes da transmissão forem confirmados.

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