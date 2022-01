Atlético-MG x Tombense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Atlético-MG e Tombense entram em campo neste sábado (29), no estádio Independência, às 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Tombense DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir o jogo deste sábado, em Belo Horizonte.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético-MG vai em busca de sua segunda vitória no estadual, e deve continuar mandando a campo uma equipe alternativa, mesclando entre reservas e titulares.

"Ainda é uma pré-temporada. Vamos estar em comunicação com os atletas, para administrar o cansaço de cada um, e que todos tenham o mesmo balanço de quantidade de minutos que a pré-temporada requer", disse o técnico Turco em entrevista coletiva.

"Esperamos, em três semanas, poder ter a todos com a mesma quantidade de minutos. E já determinar a equipe titular para os jogos", afirmou.

Do outro lado, a Tombense vem de empate na estreia e quer aproveitar a falta de entrosamento do rival para somar preciosos pontos no Mineiro.

Provável escalação do Atlético-MG: A confirmar.

Provável escalação do Tombense: A confirmar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Villa Nova 1 x 1 Atlético-MG Mineiro 26 de janeiro de 2022 Athletico-PR 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 15 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Uberlândia x Atlético-MG Mineiro 2 de fevereiro de 2022 19h30 (de Brasília) Atlético-MG x Patrocinense Mineiro 6 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília)

TOMBENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 (6) x (5) Pouso Alegre Mineiro 26 de janeiro de 2022 Tombense 3 x 0 Desportiva Amistoso 19 janeiro de 2022

