Atlético-MG x Tolima: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Atlético-MG e Tolima se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Mineirão, a partir das 21h (de Brasília), pela última rodada do grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Tolima DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético-MG entra em campo já garantido nas oitavas de final e busca um triunfo diante de sua torcida para firmar a primeira posição do grupo.

Além disso, o Galo sabe que a somatória de pontos será importante na fase final da Libertadores, podendo decidir os confrontos como mandante.

Do outro lado, o Tolima entra em campo precisando ganhar ou de de um empate para ficar com a segunda vaga do grupo.

Caso perca, o time colombiano terá que torcer por uma vitória do América-MG sobre o Independiente del Valle.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOLIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Envigado 1 x 4 Tolima Campeonato Colombiano 21 de maio de 2022 Tolima 2 x 2 América-MG Copa Libertadores 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tolima x Independiente Medellín Campeonato Colombiano 1 de junho de 2022 22h05 (de Brasília) Tolima x La Equidad Campeonato Colombiano 5 de junho de 2022 21h35 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 0 x 1 Atlético-MG Copa do Brasil 22 de maio de 2022 Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle Copa Libertadores 19 de maio de 2022

Próximas partidas