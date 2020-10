Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pensando apenas na vitória para não se afastar de e , o recebe o Sport neste sábado (24), às 22h (de Brasília), no Mineirã, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Sport DATA Sábado, 24 de outubro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Vindo de derrota para o Bahia na última rodada, o Atlético-MG entra em campo pensando apenas nos três pontos para não se distanciar de Internacional e Flamengo.

Mais times

Para o duelo, o técnico Jorge Sampaoli terá força máxima, com Réver disponível após sentir um desconforto na coxa.

⚽✅ Tudo pronto! Treino desta sexta fecha a nossa preparação para enfrentar o Sport.



Vamos, #Galo! 🏴🏳️ pic.twitter.com/OIjobdAM9B — Atlético 😷 (@Atletico) October 23, 2020

Já o Sport busca encerrar a sequência de quatro derrotas consecutibas no Brasileirão.

Maidana e Marcão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, enquanto Thiago Neves e Patric viajaram com a delegação.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves; Marquinhos, Hernane Brocador. Técnico: Jair Ventura.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020 3 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 2 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 5 Internacional Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020 RB 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 19 de outubro de 2020

Próximas partidas